TechTrain、エンジニア採用の「ミスマッチ」を解消する指名型採用サービス「ヘッドハント」に1枠10万円～の新料金プランが登場！

株式会社TechBowl

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、エンジニア採用における新たなアプローチとして、ピンポイント採用サービス「ヘッドハント」に、初期コストを抑えて導入可能な「ライトプラン」を追加いたしました 。従来の採用イベントが抱えていた「誰が来るかわからない」という不確実性を排除し、徹底したヒアリングとプロによるアトラクト（動機付け）を通じて、企業の理想とするエンジニアとの確実な接点を創出します 。

■ご相談いただいた課題

エンジニア採用市場において、多くの企業が「母集団形成のためにイベントに参加しても、自社が求めるスキルや志向性を持つ人材に出会えない」という「採用ガチャ」の事象に直面しています 。また、接点を持てたとしても、多忙な現場エンジニアを面談に同席させる工数負荷や、その後の口説き（アトラクト）の難易度が採用のボトルネックとなり、事業成長に必要なエンジニアの確保が遅れるといった経営インパクトが生じています 。

■サービス提供の課題

ITエンジニア採用の成功は、単なる能力の高さだけでなく「一緒に働きたい人」を見つけることにあります 。TechTrainはこれまで、数多くのメガベンチャーやスタートアップの採用を支援する中で、精度の高いマッチングには「第三者による客観的な評価」と「プロによる熱烈なハンティング」が不可欠であると確信しました 。より多くの企業がこの本質的な採用手法を導入できるよう、初期費用を抑えた成功報酬型の新プランを策定しました 。

■新プランの特徴

企業の採用フェーズや予算に合わせて選べる2つのプランを提供し、理想の人材と出会えるまでハントし続けます 。

■今後の展望

- ライトプランの新設面談1枠あたり10万円（5枠～）＋成功報酬100万円という、初期投資を抑えた新しい料金体系です 。- 徹底した人材選定希望する人材像を徹底的にヒアリングし、TechTrain独自のデータベースから最適な候補者をピックアップしてご提案します 。- プロによるアトラクト代行最強のヘッドハンターが候補者一人ひとりと丁寧に対話。企業の魅力を最大限に伝え、現場の負担なしで確実な面談設定を実現します 。- 面談人数の確約購入した面談枠が充足するまでハントを継続するため、従来の広告型媒体のような「費用を払ったが誰にも会えない」リスクがありません 。- エージェントフォローへの切り替え面談後、必要に応じて「猛追エージェント（選考終了までの追いかけ代行）」への切り替えも可能です 。

TechTrainは本プランの提供を通じて、新卒採用を中心としたエンジニア採用市場の健全化を目指します 。今後は中途採用領域への展開や、蓄積されたマッチングデータを活用したさらなる精度向上を図り、日本のIT産業を支える優秀なエンジニアと企業が、より本質的な価値観で結ばれるインフラを構築してまいります 。

■担当者のコメント

代表取締役 小澤 政生

「能力が高いだけではなく、本当に一緒に働きたいと思える人を採用してほしい」という想いから、今回のプランを設計しました 。

従来の採用イベントやスカウト媒体で成果が出ず、エンジニア採用のマンネリ化を感じている企業様にこそ、この「指名型」の破壊力を体感いただきたいと考えています 。

私たちは企業の最強の採用パートナーとして、妥協のないマッチングにコミットします 。

詳細を見る :https://business.techtrain.dev/#head-hunt

■TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

サービスの紹介はこちらから :https://service.techtrain.dev/TechTrainについては、こちらからご確認ください。お問い合わせ先 :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le法人のお客様は、こちらからお問い合わせください。