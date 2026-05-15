【テクノア】『AI類似図面検索』が「現場」の知識・情報共有基盤に

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、形状と文字のハイブリッド検索機能を搭載した『AI類似図面検索(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)』の新バージョン（Ver.3.3）を2026年5月1日（金）にリリースしました。

新バージョンでは、製造現場における図面活用・情報共有の利便性向上を実現。現場での記録・共有・参照をひとつの流れで完結させる機能を追加し、図面を軸とした現場の知識・情報共有基盤（ナレッジプラットフォーム）としての役割をさらに強化しました。

■開発の背景： 「図面」を軸に、現場の技術情報共有を次なるステージへ

多くの中小製造業様において、生産管理システムを用いたデジタル化が着実に広がっています。一方で、図面や過去の技術的知見（検査結果・不良報告書など）の参照については、依然として紙媒体での確認や、事務所への往復が必要な場面が多く残っています。

今回のバージョンアップでは、「図面を軸とした製造現場での情報共有の円滑化」を追求しました。現場で必要な情報をすぐに引き出せるだけでなく、現場で生まれた気づきや知見をその場で記録・共有できる仕組みを実現しています。さらに、『AI類似図面検索(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)』上で図面にメモ、写真、PDFなど多様な関連ファイルを紐づけて管理できるため、図面を起点とした情報の一元化と活用を支援します。

■新バージョンでの主な追加機能

新バージョンでは、現場での情報確認・記録・共有をよりスムーズにし、手戻りの防止と業務効率の向上を支援する機能を追加しました。

[1] 作業指示書のQRコードから関連文書へ即アクセス

スマートフォンやタブレットでQRコードを読み取るだけで、図面や過去の検査結果、不良報告書などの関連文書をその場で確認できます。事務所に戻る手間を省き、前回の注意点を確認したうえで作業に取りかかれるため、手戻りの防止とスムーズな作業が実現できます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[2] 現場からの写真・動画ダイレクト登録

QRコードから展開した画面を通じて、現場の状況をその場で記録・共有できます。

・不良発生時の即時共有：不具合箇所をスマートフォンで撮影し、図面単位で保存が可能。

管理者は現場へ出向かなくても状況を把握でき、迅速な判断・指示につながる。

・技術伝承のための情報を資産化：加工のコツや仕上がり状態を動画・写真で保存。

次の類似案件が発生したときに現場で参照できる、「生きた資産」として活用可能。

[3] 現場・事務の生産性を高める改善

・ページ分割対応 ：複数ページのPDFなど、登録時にページ単位で管理できる機能を追加

・一括ダウンロード：図面に紐づいた関連文書を一括でダウンロードできる機能を追加

・ブラウザ印刷機能：プレビュー時のブラウザからの直接印刷に対応

■今後の展望： 「図面」を現場の生きた資産へ

『AI類似図面検索』で作業指示書のQRコードを読み込む様子『AI類似図面検索』の関連文書管理画面イメージ

『AI類似図面検索(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)』は、単なる図面保管ツールにとどまらず、現場の意思決定を支えるナレッジプラットフォームへと進化を続けます。

今回のバージョンアップにより、生産管理システムの作業指示書を「情報の入口」として、これまで埋もれていた知見を、現場で活用できるようになりました。現場の気づきをデジタル資産化するサイクルを確立し、中小製造業様の技術伝承と生産性向上に貢献してまいります。

※『AI類似図面検索』製品ページ：https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名（2026年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージシステムを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回（2020）グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/aboutus/award

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