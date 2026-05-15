仕事運占い経験者100人調査｜54％が「当たっていた」と回答、人気占術はタロット占い

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営する情報サイト「占いガイダンス(https://sitecreation.co.jp/uranai/)」は、仕事占いを受けた経験がある方（男女計100）名を対象に、アンケート調査を実施しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_1_dc5e0f7c2cc5f4bab6ea545cc9716c34.jpg?v=202605151051 ]

今回の調査では、転職や仕事の悩み、不安をきっかけに仕事占いを利用した人が多く見られました。特に「将来への不安」や「適職を知りたい」といった理由が目立ち、タロット占いや四柱推命などの占術が多く利用されています。

また、半数以上が「当たっていた」と回答しており、今後も仕事運占いを利用したいと考える人も多数いました。

有効回答の男女比は、女性56％・男性44％でした。やや女性が多いものの、男性回答も4割以上あり、男女ともに仕事占いを利用している実態が見える結果になっています。

仕事占いを受けた当時の年代

実際の調査概要（一部抜粋）仕事占いを受けた当時の年齢の調査結果[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_2_53d3d3c23acc6c65d4aaff2d54f1c32c.jpg?v=202605151051 ]

仕事占いを受けた当時の年代部門では、30代が35％で最多となりました。次いで20代が23％、40代が21％、50代以上が17％という結果になっています。

30代がもっとも多かった背景には、転職やキャリアアップ、今後の働き方に悩みやすい時期である点が関係していると考えられます。また、20代では適職や将来への不安、40代以降では仕事の方向性や独立などをきっかけに、仕事占いを利用する人が多い傾向が見られました。

仕事占いの鑑定方法（対面方式、電話占い、チャット占いなど）

仕事占いの鑑定方法の調査（複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_3_a6c5bff46653d3f2c37a393c0e73ed99.jpg?v=202605151051 ]

「どのような方法で仕事運占いを受けましたか」という質問では、「対面での個別鑑定」が45％で最多となりました。直接占い師に相談するスタイルは、現在でも根強い人気があるようです。

一方で、「ネットの無料診断」が30％、「雑誌・テレビの占い」が23％となっており、気軽に試せるコンテンツ経由で仕事占いに触れている人も多く見られました。複数回答の組み合わせを見ると、

- 「ネットの無料診断」＋「雑誌・テレビの占い」- 「ネットの無料診断」＋「占いアプリ」- 「チャット占い」＋「ネットの無料診断」

など、スマホやネットを通じて複数の占いを併用するパターンが目立っています。特に「雑誌・テレビの占い」を選んだ人は、電話占いやチャット占い、占いアプリなどを併用しているケースも多く、雑誌やテレビ占いは入口として利用されている側面もありそうです。

また、「占いアプリ」「チャット占い」「電話占い」など、オンライン型の占いも一定数利用されており、仕事や転職の悩みをスマホ経由で相談する流れも広がっているようです。

その一方で、「対面での個別鑑定」を選んだ人は単独利用の割合が比較的高く、最初から本格的な鑑定を求める層も一定数いる結果となりました。

仕事運占いの占術

仕事運占いの占術 回答数（複数回答可）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_4_3ad205433464f4ee055df3a2a2ac580f.jpg?v=202605151051 ]

「受けた仕事運占いの占術」では、「タロット占い」と「四柱推命」の利用率が特に高く、仕事や転職に関する占いでも定番の占術として広く利用されている結果となりました。

また、「手相占い」「西洋占星術」「姓名判断」「数秘術」なども一定数利用されており、自分の性格や適職を知りたいというニーズが強い傾向もうかがえます。複数回答の組み合わせを見ると、

- 「タロット占い」＋「四柱推命」- 「四柱推命」＋「手相占い」- 「タロット占い」＋「西洋占星術」

など、複数の占術を組み合わせて受けている人も多く見られました。特にタロット占いは単独利用も多い一方で、四柱推命や西洋占星術など命術系と組み合わせて利用されるケースもあり、「今どう動くべきか」と「自分の本質・適職」の両方を知りたいニーズがあるようです。

また、「霊視・スピリチュアル系」「オラクルカード」「ルノルマンカード」「ルーン占い」など、スピリチュアル色の強い占術を選ぶ回答も一定数ありました。特に、霊視系を選んだ人は、四柱推命や西洋占星術など他の占術と併用しているケースが目立っています。

一方で、「覚えていない・わからない」という回答も複数あり、占術そのものよりも、悩みを相談する手段として仕事占いを利用している層もいると考えられます。

仕事占いを試した理由

仕事占いを試した理由の調査結果（複数回答可）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_5_bb1f1a5c3e0f1f2ed4aa7e6e9eaacf81.jpg?v=202605151051 ]

「仕事占いを試した理由」では、「将来に不安があった」「自分の適職を知りたかった」という回答が特に多く、将来や働き方への悩みをきっかけに利用している人が多い結果となりました。

- 「転職を考えていた」- 「仕事を辞めるか迷っていた」- 「職場の人間関係に悩んでいた」- 「仕事がうまくいかなかった」

など、現在の仕事への不満や迷いを背景に占いを利用するケースも目立っています。複数回答では、

- 「将来への不安」＋「適職を知りたい」- 「転職」＋「将来への不安」- 「人間関係の悩み」＋「仕事がうまくいかない」

など、複数の悩みを抱えた状態で仕事占いを利用している人が多い傾向も見られました。また、「副業・開業」「事業を伸ばしたい」といった回答もあり、仕事占いは転職だけでなく、独立やキャリア相談の一環として利用されているようです。

仕事運占いは当たっていると感じましたか

仕事占いの的中率アンケート結果[表6: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_6_fe7a835a2ce625a6b9e0d93749b3c052.jpg?v=202605151051 ]

「仕事運占いは当たっていると感じましたか」という質問では、「やや当たっていた」がもっとも多く、「とても当たっていた」と合わせると、半数以上が当たっていたと感じている結果となりました。

一方で、「どちらとも言えない」という回答も一定数あり、完全に信じるというより、参考程度に受け止めている人も多いようです。

また、「まったく当たっていなかった」は少数にとどまっており、強い否定感を持つ人はそこまで多くない傾向が見られました。

- 「気持ちが軽くなった」- 「背中を押された」- 「転職の判断材料になった」

など、不安整理や意思決定のサポートとして評価している声も目立っています。全体としては、絶対に当たるものとしてではなく、仕事や将来に悩んだ際の相談先・ヒントとして仕事占いを利用している人が多い結果となりました。

【男女別】的中率の感じ方

男女別で「当たっていたかどうか？」をチェックすると、女性の方が「とても当たっていた」と感じている割合がやや高い結果になっていました。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_7_b6a092053b8dfdb806d763b6238b7b3d.jpg?v=202605151051 ]

「とても当たっていた」「やや当たっていた」を合計すると、

- 女性：約54％- 男性：約55％

となっており、当たっていたと感じる割合自体には、そこまで大きな男女差は見られませんでした。

ただし、女性の方が「とても当たっていた」と強く実感している割合がやや高く、男性は「やや当たっていた」「どちらとも言えない」に分散する傾向が見られます。

期待値と的中率の相関関係

今回の仕事占い調査での「当たった・当たらなかった」の評価には、「占いへの期待値」が影響している傾向が見られました。特に、

- 対面鑑定- 電話占い- 個別相談型の占い

これらを利用していた人は、具体的なアドバイスや現実的な変化を期待しているケースが多く、結果とのズレがあると「当たらなかった」と判断しているようです。

一方で、雑誌・テレビ占いや無料診断、占いアプリなどは「参考程度」で利用している人も多く、強い不満は比較的少なめでした。

その他、「当たっていた」と回答した人の中には、占いによる未来予測よりも、「納得感」を評価しているケースが多かったです。

今後また、仕事運占いを受けたいと思いますか

また、仕事占いを受けたいかどうか、への回答[表8: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/42_8_e22f89f61d35287b5a456a834665287e.jpg?v=202605151051 ]

「今後また、仕事運占いを受けたいと思いますか」という質問では、「機会があれば受けたい」がもっとも多く、「ぜひ受けたい」と合わせると、全体の約7割が再利用に前向きな結果となりました。

一方で、「もう受けたくない」は少数にとどまっており、仕事占いに対して強い拒否感を持つ人は多くないようです。

仕事占いは、不安整理や決断の後押しとして利用される傾向

仕事占いの利用実態を調査した結果、ユーザーは「未来を当ててもらう」というより、不安を整理したり、気持ちを前向きに切り替える目的で利用している傾向が見られました。特に、転職や将来への迷いを抱えているタイミングで、占いを相談先として利用している様子がうかがえます。

▼ 実際の回答例

「今後についてむちゃくちゃ不安があったのですが占ってもらった結果自分自身に自信が持てるようになりました」

「占い師に『あなたは他人に注意される事を怖がりすぎている。注意された事はそのまま受け止めて。相手はあなた自身を否定している訳じゃいよ』と言ってもらい、少し心が軽くなった。」

「停滞感に焦り、迷走気味でしたが、占い師には『今は「空白」を作ることが次のフェーズへの準備になる。何もしない勇気を持ちなさい』と諭されました。」

転職・副業・資格取得など、実際の行動につながった人も

占い結果をきっかけに行動を起こした人も多かったです。「転職」「副業」「勉強・資格取得」など、キャリアに関する具体的な行動へつながったケースが複数見られています。

▼ 実際の回答例

「仕事における迷いが出た時、占いという形で指針が欲しいと思い受けました。結果を受け、思っていた道が正しかったとより確信を持って進むことができ、とてもリズム良くスタートできました。」

「仕事占いで特に印象に残っているのは、『今は結果を急ぐ時期ではなく、土台を作る時期』と言われたことです。その後、資格の勉強やスキルアップに集中するようになりました。」

「現在の職業で、自身がやりたい事と今の立場については違っているが、今は今で間違いでは無い。副業などで本来やりたいことをやれば良いと言われた事。」

「辞めなかった」「焦らずにすんだ」で良い方向へ進んだケースも

今回の調査では、「転職した」「行動した」だけでなく、踏みとどまった結果よかったという回答も見られました。仕事占いが、勢いで決断する前に一度冷静になるきっかけになっているケースもあるようです。

▼ 実際の回答例

「仕事を辞めるか迷っていた時に占いで占ってみたいと思いやってみたところ絶対に続けた方がいい、辞めたら後悔すると言われて続けていたら続けていてよかったと思った」

「停滞感に焦り、迷走気味でしたが、占い師には『今は「空白」を作ることが次のフェーズへの準備になる。何もしない勇気を持ちなさい』と諭されました。」

「その当時勤めたいた職場を変えようか迷っていて、占いで職場を変えてみるといい気が入ってくるからタイミングは年内と言われて自分もその気持ちがあったので思い切ってかえましたが、前職場に慣れてたのと人間関係も断然前職場がよかったなと大後悔しています」

適職・向いている働き方に関する内容が印象に残りやすい傾向

自由回答では、「向いている仕事」「働き方」「適性」に関する内容が印象に残ったという声も多く見られました。

今回の調査全体でも、「自分の適職を知りたかった」という回答は上位となっており、仕事占いには自己分析の役割を求める人も多いようです。

▼ 実際の回答例

「自分には向いてないと思っていた仕事が向いていると言われたのは意外でした。」

「自身の特性や適正が理解できました。また、年周期での予測される出来事が自身の苦労した時期と一致しており、合点が行きました。」

「あなたは独立して経営サイドになったほうがいいタイプのようなことを言われた覚えがある。」

一方で、占い内容に違和感を覚えた人も

全体としては前向きな感想が多かった一方で、期待していた内容とズレを感じた人も一部見られました。特に、「仕事相談をしたかったのに別の話題へ流れた」という声は印象的でした。

▼ 実際の回答例

「横浜中華街のなかにあった占い屋さんがたくさん集まっているところでやってもらった。当日一緒に買い物しに来ていた知人男性と参加したが、カップルだと思われたのか、しきりに結婚しても相性が良いなど、仕事運に関係ない方向に促され気分が悪かった。」

「横浜中華街で受けたのですが、当たり障りのない結果だった印象があります。」

「仕事占いの鑑定ではお金は困らない安定して稼げるって言われたけどあまり収入に変化はなかったです。」

統括

- 54％が「仕事運占いは当たっていた」と回答- 最も利用者が多かった占術は「タロット占い」- 鑑定方法では「対面での個別鑑定」が最多- 無料診断・雑誌占い・占いアプリなど、手軽な占いも広く利用されている- 仕事占いは「未来予測」より、不安整理や決断支援として利用される傾向が強い- 転職・副業・独立など、実際の行動変化につながった人も見られた- 「当たった・当たらなかった」は、占術より「期待値」の影響が大きい傾向が見られた

今後も、株式会社サイトクリエーションが提供する情報メディア「占いガイダンス」では、実際の利用者の声や調査データをもとに、占いをより安心して活用できる情報発信やコンテンツ制作に取り組んでまいります。

占いガイダンス

占いガイダンスは、株式会社サイトクリエーション運営の、占い情報サイトです。

当たる占い、信頼できる占い師、悩み解消、恋愛、仕事、家庭、人生に役立つコンテンツを紹介。占いの楽しさをお届けします。

占いガイダンス：https://sitecreation.co.jp/uranai/

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーションは、愛知県名古屋市のインターネットマーケティング会社です。情報提供サイトの運営や、ホームページ制作代行なども行っております。

株式会社サイトクリエーション：https://sitecreation.co.jp/

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