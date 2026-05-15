株式会社グルスタ、新料金体系「チケットプラン」の開始を記念し、5月31日までの期間限定キャンペーンを実施

株式会社グルスタ

飲食業界に特化した正社員求人プラットフォーム「グルスタ」を運営する株式会社グルスタ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山元 舞人）は、新たに開始した「チケットプラン」のスタートを記念し、期間限定キャンペーンを実施いたします。

期間中は、20有効応募プランを5％OFF、50有効応募プランを20％OFFでご提供します。なお、本キャンペーンは2026年5月31日掲載開始が条件となります。

本リリースのポイント

・新料金体系「チケットプラン」の開始を記念したキャンペーン

・2026年5月31日掲載開始が条件

・20有効応募プランは5％OFF、50有効応募プランは20％OFF

お問い合わせはコチラ(https://grsta.jp/inquiry-form)から

■ キャンペーン実施の背景

飲食業界では、アルバイト採用の選択肢が広がる一方で、正社員採用の難しさが構造的な課題となっています。正社員不足は、既存店の維持や出店拡大、次世代の育成体制、そして売上・利益にまで影響を及ぼす重要なボトルネックです。

こうした環境のなか、企業がより柔軟かつ納得感のある形で採用活動を進められる仕組みとして、グルスタは新料金体系「チケットプラン」を開始いたしました。本キャンペーンは、この新プランのスタートを記念するとともに、採用コストへの不安を抑えながら、より多くの飲食企業にまずは利用しやすい形で体験していただくことを目的としています。

■ 新プラン「チケットプラン」とは

「チケットプラン」は、必要な応募数に応じて事前に購入できる「有効応募到達型」の新しい料金体系です。計画的な採用運用が可能で、以下の特長を備えています。

・最大52週有効： 長期的な採用計画に合わせて柔軟に利用可能

・掲載店舗数無制限： 複数店舗での募集にも追加コストなしで対応

・面接設定代行無料： 煩雑な日程調整を代行し、採用担当者の負担を軽減

・WEBサポートあり： 原稿作成や運用面でのサポート体制を完備

・事前購入型： 予算見通しが立てやすく、必要な分だけ無駄なく運用可能

■ キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143053/table/50_1_92b2f135d82f1a8c6fcd1dcc5888b095.jpg?v=202605151051 ]

※本キャンペーンは、2026年5月31日掲載開始が条件です。適用条件や対象範囲、申込方法の詳細につきましては、下記お問い合わせ先よりご確認ください。

■ グルスタについて

グルスタは、飲食業界の採用課題を深く理解し、業界に特化した正社員求人プラットフォームです。約4,000店舗の支援実績と約13,000件の求人掲載実績を持ち、20代後半～30代の飲食経験者を中心とした求職者層へアプローチが可能です。

「応募最大化」と「ミスマッチ最小化」の両立を掲げ、嘘偽りのない透明度の高い求人原稿と、独自の広告戦略によって企業と求職者のよりよい出会いを支援しています。

飲食業界の深刻な問題として考えられるのが「人材不足」です。

私たちの生活の中心である食文化であるにも関わらず、新型コロナウイルスの影響もあり

一気に働きたい職業ではなくなりつつあることが課題となっています。

利益を出しにくいビジネスモデル、 整っていない労働条件や環境 など、

飲食業界で働きたいと思えるやりがい、待遇改善が業界全体で急務 です。

だから今、「本気で業界を変えたい。」その想いに導かれるまま、

私たちグルスタは自分たち全ての力を日本の「食」と「職」に注ぐことを決めました。

掲載店舗数4,000店舗以上、求人数約12,000件。

飲食業界の求人に特化したプロが採用のサポートをいたします。

求人の作成／運用だけにとどまらず、WEB広告に特化した広告戦略や

AIに頼らない専門スタッフ対応の面接設定代行での採用成功率向上支援など

徹底して飲食企業の採用成功に伴走します。

会社概要

■株式会社グルスタ

［事業内容］ 飲食業界専門求人メディア事業・人材紹介事業

［サービス名］ グルスタ

［URL］ https://grsta.jp/

［加盟に関するお問合せ］https://grsta.jp/inquiry-form

◇グルスタとは(https://grsta.jp/about-glusta)

◇グルスタ飲食メディア(https://grsta.jp/media/)

◇業種特設記事(https://grsta.jp/content/special)

◇グルスタ利用者の声(https://grsta.jp/user-voices?tab=customer)

◇グルスタ製品サイト(https://grsta.jp/product/)

◇グルスタが選ばれる理由(https://info.grsta.jp/service/?_gl=1*jebe2r*_ga*Mjk5ODc3MzQyLjE3MzA4ODc2NTM.*_ga_N0BEQB1CSN*MTc0MzE0MDU3Mi4zNS4wLjE3NDMxNDA1NzIuMC4wLjA.*_gcl_au*MTE4ODEzMzM1MS4xNzM4OTE2MjM4*_ga_TJQ7KK1FTM*MTc0MzE0MDU3Mi4zMy4wLjE3NDMxNDA1NzIuNjAuMC42MzY0MjY2NTM.)

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