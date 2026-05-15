【ちば経済産業新聞】創刊号をJR千葉駅前で配布、ビジネスパーソンの関心高く

株式会社千葉日報社

株式会社千葉日報デジタル（千葉市）は2026年5月15日、中小企業特化の地域経済メディア「ちば経済産業新聞」を創刊しました。

創刊に合わせ同日早朝、JR千葉駅前で創刊号を通勤するビジネスパーソン向けに配布。手に取ったビジネスパーソンは千葉県の新しい経済媒体に高い関心を示した様子でした。ちば経済産業新聞は今後、毎月15日に発刊予定です。

今回配布の創刊号は、公式サイトからデジタル版をご覧いただけます。

【ちば経済産業新聞：公式サイト】https://chibakei.jp/

「ちば経済産業新聞」の概要

「ちば経済産業新聞」は、千葉県内の中小企業に向けた経済・産業特化型の新聞です。 地域の経済ニュースから成功事例の紹介、行政支援情報など多彩なコンテンツを通じ、地域の企業様の発展を支援します。また、協賛企業様や企業支援機関とも連携し、企業間の新たなネットワーク構築を支えるメディアとなることを目指します。

創刊号では、千葉県で活躍する中小企業を紹介するインタビュー記事を中心に、経営に役立つトピックや補助金情報、企業にとって不可欠な広報の押さえるべきポイントなどを掲載しています。

創刊日：2026年5月15日

発行主体：株式会社千葉日報デジタル(千葉日報社子会社)

発行エリア：千葉県全域

発行頻度：月1回、15日発行(紙面は毎月郵送、電子版も予定)

ページ数：8ページ(タブロイド判)

販売価格：年額12,000円(税別)

運営体制：株式会社千葉日報デジタル(発行主体)、一般社団法人かずさーズ(編集部)、かながわ経済新聞(運営協力)

ミッション：地域の中小企業の挑戦を「記録し、広げ、つなぐ」

公式サイト：https://chibakei.jp/

創刊号をJR千葉駅前で配布、ビジネスパーソンの関心高く

「ちば経済産業新聞」創刊号の紙面

「ちば経済産業新聞」創刊日の5月15日早朝、編集部メンバーを中心に、JR千葉駅前で通期途中のビジネスパーソン向けに創刊号を手渡しで配布しました。

創刊号を受け取ったビジネスパーソンからは「こんな新しい経済媒体ができたのですね」「千葉県に特化しているのが面白い」「企業広報の役に立つのでは」といった声が聞かれました。

また、今回配布した創刊号は、公式サイトからデジタル版をご覧いただけます。

＜チバケイパートナーズ＞のご案内

「ちば経済産業新聞」では、創刊に合わせて会員制コミュニティ「チバケイパートナーズ」を立ち上げました。「千葉で挑戦する経営者の仲間になる」という新しいコンセプトで、地域の中小企業が抱える「知られていない」「つながらない」「伝わらない」という3つの課題を解決します。

◆チバケイパートナーズの特徴

記録する：プロの記者による定期取材で、経営の挑戦を記事として残す

広げる：紙面・Web・イベントを通じて、会員企業の認知を千葉～全国に届ける

つなぐ：会員同士のマッチング、イベント、情報共有で新たなビジネスを生む

◆会員特典

１.定期取材・記事掲載：プロの記者が年2～4回取材。紙面+Webに掲載。記事は二次利用OK

２.Webアーカイブ掲載：公式サイトに記事を常設掲載。検索からの流入で持続的な認知獲得

３.ビジネスマッチング：会員同士の商談・協業の橋渡し。編集部が間に入って紹介

４.イベント優先参加：交流会・セミナー・視察ツアーに会員優先枠で招待

５.会員限定情報：補助金・助成金速報、業界動向レポートを優先配信

６.記事の二次利用：取材記事を自社ホームページ・採用サイト・営業資料に自由に転載可能

詳しくは、ちば経済産業新聞：公式サイトをご確認ください。

https://chibakei.jp/

「ちば経済産業新聞」これまでのプレスリリース

◆【ちば経済産業新聞】創刊記念ビジネス交流会を開催、地域経済の新たな連携の場に（2026年4月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000075250.html

◆【ちば経済産業新聞】創刊日が2026年5月15日に決定、中小企業特化の地域経済メディア始動（2026年4月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000075250.html

◆中小企業特化の地域経済メディア「ちば経済産業新聞」、今春創刊へ（2026年1月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000075250.html

◆千葉日報デジタル、かながわ経済新聞と地域経済活性化に向け業務提携を締結（2025年11月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000075250.html