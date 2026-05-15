【人材の“見えない力”を可視化】株式会社企業変革創造が25年・100万人分の知見を開放する「能力・キャリア開発プラットフォーム」を構築予定

株式会社企業変革創造

100万人の人材データ資産を、個人の市場価値を最大化する「プラットフォーム」へ。

25年以上にわたり200社以上の組織・人材開発を支援してきた株式会社企業変革創造(https://www.v-change.co.jp/)は、既存のアセスメントシステムを抜本的に刷新し、利便性を極限まで高めたキャリア開発プラットフォームの開発に着手いたしました。

独自の「セブンレイヤーズモデル」を実装し、ブラックボックス化しがちな個人の能力・市場価値を客観的な指標で可視化。本プラットフォームを通じて、企業と個人の双方がデータに基づいた最適な意思決定を行える新環境を構築します。

そして、新環境開発のため、本プロジェクトは5月15日より、目標金額300万円を掲げ、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始します。

クラウドファンディングのページへ :https://camp-fire.jp/projects/912504/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

概要

株式会社企業変革創造（代表取締役社長：藤田聰）は、 社員一人ひとりの強み・成長度・ストレス・市場価値を可視化し、学びと成長につなげる「能力・キャリア開発プラットフォーム」の開発を開始しました。

25年以上にわたり、延べ100万人以上の人材データを分析してきた知見をもとに、 経営者・人事、そして成長意欲あるビジネスパーソンの「見えない不安」を解消する仕組みを提供してきました。

プラットフォームの必要性

日本には、能力を持ちながらも、

●自分の強みが分からない

●成長実感を持てない

●将来のキャリアに不安を抱えている

--そんなビジネスパーソンが数多く存在します。

私たちは25年以上、企業現場で人材と向き合い、 能力・市場価値・成長可能性を「測定」し「育成」してきました。

しかし、これまで支援できた企業は約200社。 この知見をもっと多くの企業・個人に届けたい。

その想いから、蓄積してきた人材データとノウハウを企業から個人まで誰でも活用できるプラットフォームとして開放することを決断しました。

プラットフォームの特徴

１. 独自「セブンレイヤーズモデル」による市場価値可視化

人間の能力を「体・心・技」を基に、7つの基盤で構造化した独自モデルで分析し、

ビジネス基礎能力１０項目における強み・弱み

ビジネスパーソン平均値との比較による自分の立ち位置

算出された能力値をベースに計算された推定年収

を一目で把握できます。

上図は今後更なる改良を加えていく予定です。

２. 生産性と直結する「コンディション＆マインド」の自動分析

ストレス値を分析し生産性を阻害する要因を分析

ベンチャーマインドの測定

心理学に基づく５つの因子の組み合わせから本人の思考・行動の癖を解析

市場価値（統合型人間力）測定を行うと、上図のような結果レポートが自動生成されます。

３. 診断連動型の学習・共創コンテンツ

診断結果に基づき、

●推薦図書

●セミナー

●企業独自の育成コンテンツ

を提示。 学びを行動につなげ、組織にノウハウが蓄積される仕組みです。

従来の適性検査との違い

弊社が展開する市場価値（統合型人間力）測定テストは、性格特性から、健康維持管理、概念化能力、人間系能力、情報系などの機能的・専門的能力まで、成果に直結するそれらの能力を客観的かつ科学的に明らかにします。

従来の適性検査では、

「○○感」・「○○性」・「○○志向」といった、どちらかと言えば、

個人のパーソナリティ的な側面に重点が置かれておりました。

しかし、いざ、これら項目に関するアウトプットが出されても、

「だから何？」 「一体どう判断すれば良いの？」

といった状況にならざるをえなかったのではないでしょうか。

しかし、市場価値（統合型人間力）測定テストなら！！！！！

個人のパーソナリティ的な側面はもちろんのこと、

そのほとんどが、「○○能力」といった部分に重点を置いた測定項目になっています。

これら、個人の能力に関する客観的な数値を測定しますので、

統合的な人材価値は、アウトプットを見ていただければ一目瞭然です。

こちらはプラットフォーム完成後のイメージです。

現在は- 問題が回答しにくく、受験の負担が大きい- 分析結果の視認性が低い- 診断後の学習コンテンツの不足

などの問題を抱えていますが、新プラットフォームの構築により

- テストの種類の増加- UI向上によるスムーズな受検体験- 一目で課題がわかる分析レポート- 診断後の学習コンテンツがより豪華に

などの改善が行われる予定です。

企業・個人にもたらす価値

本プラットフォームにより、

●個人 → 自己理解が深まり、主体的に成長できる

●企業 → 人材データを活かした配置・育成・組織改善が可能

となり、 社員のやりがいとパフォーマンスを同時に高める組織づくりを実現します。

少しでも興味がございましたら企業、そして個人の成長のために力をお貸しください！

クラウドファンディングのページへ :https://camp-fire.jp/projects/912504/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

代表コメント

「どんな人材でも、能力構造の中核である”心”-ビジョンとミッションの解像度を高めることで必ず花が開きます。 一人でも多くの方がこのプラットフォームを通じて、自己理解を起点とした”志”と”使命感”が満ち溢れる社会を実現したいと考えています。」

― 株式会社企業変革創造 代表取締役社長 藤田聰

【会社概要】 代表者：藤田聰 所在地：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F 設立：2000年7月 URL：https://www.v-change.co.jp/

【本プレスリリース・取材に関するお問い合わせ】

社長へのインタビューや市場価値（統合型人間力）測定テストの受験、取材等のご相談は、下記の本社窓口までご連絡ください。

株式会社企業変革創造

Tel:050-5574-4457

E-Mail:info@v-change.co.jp