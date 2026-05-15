韓国の国民的歌手 ポール・キム（Paul Kim）日本でのCDデビューが6月10日に決定

株式会社ザ・ワークス

昨年の8月29日に日本語曲「君に会い（Me After You）」のデジタルリリースを行い、今年の6月14日には＜2026 Paul Kim 1st Japan Fanmeeting「約束」＞を行うことを発表している韓国の人気歌手 ポール・キムが、日本オリジナル曲でCDデビュー!! いよいよ本格的に日本で活動を始める。

初の日本でのCDタイトルは「Zombie Loves Matcha」。約10ヶ月ぶりに日本語での楽曲リリースとなり、表題曲「Zombie Loves Matcha」と、5月20日に先行配信される「っちゃめっちゃ会いたい」の2曲＋それぞれのインストバージョンの計4曲を収録する。

2曲とも、この季節にピッタリのポップで軽快な楽曲に仕上がっており、「Zombie Loves Matcha」のMV撮影ではポール・キムがダンスにも挑戦！

母国・韓国でこれまでリリースしてきた楽曲とはまた違った一面を見せてくれている。

ファン待望の日本でのCDデビューということで、今後がめっちゃ楽しみだ！

【ポール・キムからのコメント】

先行配信曲「っちゃめっちゃ会いたい」

「朝、目を開けてから“君に会い”に行くその過程を表現したいと思いました。この曲を聞くだけで、いろんな場面が頭に浮かんで、映像を見なくてもその場面が頭の中に残ってほしいな、と。普通は“めっちゃめっちゃ会いたい”だと思いますが、頭の“め”を抜いたのはもっと強い気持ちに表現したいっていう僕の心です。変な日本語かもしれないんですけど、面白く受け取っていただければ嬉しいです。ぜひ聞いてみてください！」

表題曲「Zombie Loves Matcha」

「流れとして“君に会い”に行くために、電車に乗ってからの状況を描くつもりでしたが、あまりにも普通になってしまうので、もっと面白く表現できるような何かを探したいと思いました。まず抹茶ケーキの話を入れたかったので、そこから始めて抹茶を狙うゾンビの話にするのはどうだろう？と考えました。最近、世界的に抹茶の人気がすごいですが、コーヒーと同じく抹茶が疲れたときに元気を与えてくれるもので、余裕のある感じをより表現できるようなアイテムだと思ったんです。この曲の中で、抹茶は“自分なりの宝物”を表しています」

【デジタルリリース（先行配信）】

「っちゃめっちゃ会いたい」

配信日：2026年5月20日

収録曲：M1.っちゃめっちゃ会いたい

M2.っちゃめっちゃ会いたい（Instrumental）

レーベル︓Whyes Entertainment

≪配信URL≫

https://sndo.ffm.to/rbl1wrd

【日本初のCDシングル】

「Zombie Loves Matcha」

発売日：2026年6月10日

価格：2,000円（tax out）

収録曲：M1.Zombie Loves Matcha

M2.っちゃめっちゃ会いたい

M3.Zombie Loves Matcha（Instrumental）

M4.っちゃめっちゃ会いたい（Instrumental）

レーベル︓Whyes Entertainment

【Profile】

2014年、シングル「Would You Like to Have a Cup of Coffee?」でデビュー。恋愛

にまつわる普遍的な感情と深い内省、繊細な癒やしを織り交ぜた音楽で世代を超えた

共感を呼び、次世代シンガーソングライター・シーンの注目株として急浮上。チャート

を逆走し話題となった「Rain」を皮切りに、「Me After You」、「Traffic Light」など、リ

リースするたびに音楽チャートの上位を席巻し、デジタル音源シーンにおける確固た

る地位を築いた。 そして、昨年8月29日に「君に会い (Me After You)」の配

信リリースにより日本デビュー！

【日本公式ファンクラブ】

「ポールインラブin Japan」

https://paulkim.fanpla.jp/