映画『シャドウワーク』ティザーポスタービジュアル＆特報映像２種解禁！北村匠海、原嘉孝(timelesz)、清水尚弥ら新キャスト発表【9月25日(金)公開日決定】

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佐野広実による小説『シャドウワーク』（講談社文庫）が映画化。公開日が2026年9月25日(金)に決定！併せて、ティザーポスタービジュアル・特報映像2種・新キャストが解禁。

佐野広実の人気小説を映画化。主人公の紀子を演じるのは、『正体』で第48回日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞など多くの演技賞を受賞した吉岡里帆。もう一人の主役・薫には東京ドラマアウォード2025主演女優賞を受賞し「東京サラダボウル」を始め映画・ドラマ・舞台など多岐にわたり唯一無二の存在感を放つ奈緒。幅広い作品で多様な人物を生き抜いてきた二人が、初の映画ダブル主演を果たす。

共演は、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美ら独自の世界観を確立する俳優たち。監督は『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平。

海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞だ。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている

――完璧に考え抜かれた方法で。

その連帯はいつしか境界を越えていく。女たちのサバイブクライムサスペンスがいま静かに動き出す。

紀子がようやく見つけた居場所―女性たちを救うシェルター〈おうち〉に漂う不穏な違和感の正体とは

この度解禁となったのは、紀子(吉岡里帆)と＜おうち＞の出会い、住人達との穏やかな日々や、紀子の決意の表情・心情を映した【ドラマ編】と、穏やかさとは正反対の＜おうち＞に漂う異様な空気の正体に迫る【サスペンス編】２種の特報映像。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Nd38rxIj-do ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LEk2d8U-auQ ]



「次は殺されるかもしれない」。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営しているという看護師の路子(美保純)が救いの手を差し伸べる。紀子と同じように恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性を匿うシェルター＜おうち＞。路子と共同運営者である昭江(風吹ジュン)と、しのぶ(酒井若菜)、奈美(ファーストサマーウイカ)、凛(佐月絵美)の4人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つける。しかし、その穏やかな日常の裏には“特別なルール”が存在していた―。昭江の力強くも静かな声で語られる「『持ち回り』に加わらないといけない」という言葉の真意とは？そして、とある事件を追う刑事・薫(奈緒)は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか…。

２種に共通して『私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。』という言葉が強く刻まれ、確かな決意を胸にした女性たちのサバイブクライムサスペンスの幕が静かに上がることを予感させる映像となっている。さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝(timelesz)、清水尚弥の出演が新たに解禁。登場シーンも初公開となった。これまでのイメージを覆す、逸脱した狂気を感じさせる演技にも注目だ。なお、新キャスト3名のコメントや役写真は、公式HP・SNSにて順次公開予定となっており、今後の新情報にも注目が集まる。

併せて解禁となったティザービジュアルは、＜おうち＞の前に並ぶ7人の女性たちの姿を捉えた印象的なカットが使用されており、静かな佇まいの中に張り詰めた空気が漂い、こちらを睨みつけるような鋭い視線と、『私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。』というコピーが、彼女たちの選択の先にあるものは何かを想起させる、不穏さと力強さを感じられるビジュアルとなっている。

作品概要

＜STORY＞

この＜おうち＞では、家事も始末も持ち回り。

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。しかし居場所を突き止められ行き場を失ってしまう。

絶望の中にいた紀子に、入院先の看護師・路子が救いの手を差し伸べる。連れて行かれたのは、三浦海岸の外れにひっそりと建つ施設。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルターだ。彼女たちはその場所を＜おうち＞と呼び、そこでは食事や掃除、暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。そして遂に＜おうち＞の組織犯罪の構造を知ってしまう。一方、とある事件を追う刑事・薫が、＜おうち＞に近づこうとしていた──。

吉岡里帆 奈緒

美保純 酒井若菜 ファーストサマーウイカ 佐月絵美

北村匠海 原嘉孝(timelesz)

風吹ジュン

監督・脚本：吉野竜平

原作：佐野広実『シャドウワーク』（講談社文庫）

制作プロダクション：トリックスターエンターテインメント

配給：ショウゲート

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（日本映画製作支援事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

(C)佐野広実／講談社 (C)2026「シャドウワーク」製作委員会

公式HP：shadowwork-movie.jp(https://shadowwork-movie.jp/)

公式Ｘ：＠shadowwork_jp(https://x.com/shadowwork_jp)

公式Instagram：＠shadowwork_jp(https://www.instagram.com/shadowwork_jp/)