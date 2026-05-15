【アウトドアの新常識】虫・日差し・雨風から家族を守るリビング空間『スクリーンハウス』Makuakeにて期間限定先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、わずか10秒で設営可能なポップアップ式シェルター「POP-UP スクリーンハウス」のプロジェクトを、2026年5月15日より応援購入サービス・Makuakeにて開始いたします。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/serve/(https://www.makuake.com/project/serve/)

※プロジェクトは「2026年6月29日」までの限定販売となります。

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キャンプやアウトドアレジャーにおいて、多くのユーザーを悩ませてきたのが「テント設営の手間」と「不快な害虫」、そして「夏の強い日差し」です。

POP-UP スクリーンハウスは、これらのストレスをゼロにすることを目指して開発されました。

「1人で10秒」という驚異的な設営スピードに加え、防虫・UVカット・広々とした居住空間を兼ね備えています。

キャンプ、BBQ、庭でのホームパーティー、さらにはサウナ後の外気浴スペースまで、さまざまな屋外シーンで活躍するポップアップ式シェルターです。

商品の特徴

Point1：【ポップアップ式】設営10秒 到着してすぐに使える

スクリーンハウス最大の特徴は、設営の手軽さです。従来のテントのようにポールを一本ずつ組み立てる手間がなく、ポップアップ機構により短時間で自立するため、アウトドア初心者の方でも扱いやすい設計です。

Point2：【高密度メッシュ】防虫対策と通気性を両立

スクリーンハウスは目の細かい高密度メッシュを採用し、虫の侵入を防ぎながらしっかりと風を通す快適な空間を実現します。

ダブルサイドジッパー仕様により出入りもしやすく、屋外にいながら室内のように落ち着けるもうひとつのリビングとして活躍します。

Point3：デッドスペースの少ない【垂直壁デザイン】

スクリーンハウスは垂直に近い壁面デザインを採用し、テーブルやチェアを配置しても広々と過ごせる居住空間を実現しました。

見た目以上に中が広く感じられるため、長時間の滞在でも快適に過ごせます。

Point4：【高耐久コーティング】雨風にも負けない

屋根部分の生地には高品質なコーティングを施したUV対策仕様を採用しており、真夏の直射日光下でも濃い影を作ることで内部の温度上昇を抑えます。

水が溜まりにくい屋根形状としっかりとしたサポート性により、天候に左右されにくい安定感を備えています。

Point5：【豊富なサイズ展開】大人数でのパーティーにも対応

スクリーンハウスは少人数向けの6×6フィートから、大人数でのパーティーにも対応できる12×12フィートまで、用途に合わせたサイズ展開を用意しています。

使用人数、設置場所、車への積載量、使用シーンに合わせて、最適なモデルを選んでください。

リターン

最大割引30%など、Makuake限定のリータンが用意されています。

製品概要プロジェクト概要

【プロジェクト名】：1人で10秒設営！ 【デキる】大人の感動シェルター。公式日本初上陸！第一弾！

【期間】：5月15日～6月29日

【販売ページ】：hhttps://www.makuake.com/project/serve/(https://www.makuake.com/project/serve/)

【早期予約特典】：最大30%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/