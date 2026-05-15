ViVi7/8月号増刊・特別版はJI BLUEの12人。ViVi史上初の″繋がる″表紙に。スペシャルフォトアルバムつき

株式会社講談社

5月22日（金）発売のViVi7/8月号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したJI BLUEの12人が登場。増刊表紙と特別版表紙の２つが繋がって一枚の写真になるようになっています。それぞれ6人ずつ、メンバー自らが選んだ攻守の適正ポジションに別れてJI BLUE-DF ver.と JI BLUE-FW ver.として表紙を飾っています。中面13ページの大特集に加え、切って両面使えるスペシャルフォトアルバムまで収録。

カジュアルながらも爽やかなスタイルに身を包んだ12人。撮影の合間に仲良くプリンを食べたり、メンバー間で自然とボケ・ツッコミの役割分担ができていたり、適度にイジり・イジられあう、まるで一つのチームのような連携を撮影中も見せてくれました。12人の集合カットを撮っている際、カメラマンが「少しくだけて大丈夫です！」と言うと、自然と横のメンバーにもたれたり、肩を組んだり。リラックスしつつもポーズをとった瞬間の、自然体な一枚が予想以上に素敵で表紙に採用されることになりました。

インタビューでは、メンバーそれぞれに最近のハマりごとや近況について聞いたソロ取材に加え、「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」という3人組ユニットインタビューも収録しています。年齢の近い西×佐藤×高塚の3人はそれぞれのサッカー部時代の話に花が咲き、自然と部活の先輩後輩感が出ていた與那城×白岩×田島はこの対談を機にご飯の約束することに。そして、関西出身3人組が集まった後藤×川西×金城は入れ替わりでボケて、ツッコんでを繰り返す鮮やかなパス回しを見せ、河野×佐野×池崎の3人は先輩からの無茶ぶりをどう処理するかの話で盛り上がっていました。また「12人が一つのサッカーチームだったら」というお題でガチ座談会を開催。それぞれがどんな役割を担うのか、プレースタイルだけでなく、性格や強みも踏まえ、サッカーのフォーメーションに見立てたポジションを監督決めから細かく吟味してもらいました。本音で語り合う中で、浮かび上がってきたJI BLUEの“最強布陣”は誌面でぜひチェックしてください

イマしか見れない、この12人の貴重な姿とやりとり、そして両面使えるスペシャルフォトアルバムは永久保存版になること間違いなし。JO1とINI、どちらのファンも必見の貴重な12人の姿をお見逃しなく。

書籍情報

ViVi7/8月号増刊

表紙:JI BLUE-DF ver

與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜 （JO1）

後藤威尊・佐野雄大・池崎理人 （INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE ２WAYスペシャルフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4eGFYaT

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18599697/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267226267

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16825016

タワーレコード：https://tower.jp/item/8010198



ViVi7/8月号特別版

表紙:JI BLUE-FW ver.

佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海 （JO1）

西洸人・田島将吾・高塚大夢（INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE ２WAYスペシャルフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/42uWeEH

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18599698/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267226268

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16825019

タワーレコード：https://tower.jp/item/8010202

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