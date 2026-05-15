【Dior】2027年クルーズ コレクションを発表

クリスチャン・ディオール合同会社

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2027年クルーズ コレクションは、メゾンとハリウッドの長年にわたる関係性を探求しています。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画『舞台恐怖症』でマレーネ・ディートリヒが着用したオートクチュール 1949年春夏 コレクションのジャケットが、出発点の一つとなりました。カリフォルニアポピーも、またインスピレーションの源となり、花柄が繰り返し登場します。

このコレクションは、ロサンゼルスのクリエイティブな人物像から着想を得ました。フリンジ付きのカフスがあしらわれたブークレウールのジャケット、レース刺繍をあしらったイブニングドレス、パッチワークのスカーフ、シアリングコートなどがそれを象徴しています。さらに、ロサンゼルスの男性も見逃されていません。スパンコールが輝くスーツ、パジャマシャツとレザーパンツの組み合わせ。アーティストのエド・ルシェとのコラボレーションにより、既存のアートワークの要素を取り入れた典型的なアメリカンシャツのセットも登場します。

新しいバッグのシルエットには、洗練されたデザインにアップデートされた「サドル」、「ディオール メダリオン」を配したバケットバッグ、そして三日月形の底面を持つショルダーバッグが含まれます。シューズは花々やスパンコールで彩られました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wQF8m1RSFXM ]

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