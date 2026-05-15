株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market〈証券コード：5890〉、以下「当社」）では、2026年4月に個人のお客様にご購入いただいた中古オフィスチェアの販売数TOP5を公開いたします。

個人向けでは、価格だけでなく、長時間座っても疲れにくいこと、体格や姿勢に合わせて調整しやすいこと、自宅空間に置いたときの満足感があることが重視される傾向が続いています。直近の個人向け配信でも、こうした高機能・高品位モデルへの支持が確認されており、今月もその流れを引き継ぐ結果となりました。 （調査期間：2026年4月1日～2026年4月30日 当社売上調べ）

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com/

【第5位】●メーカー：オカムラ 〇シリーズ：「フィノラ」

軽やかなデザインと高い機能性を両立した、次世代型ハイグレードチェア。

メーカー希望小売価格：201,960円｜オフィスバスターズ中古販売価格：17,000円（税込18,700円）～



フィノラは、オカムラの高級チェアらしい軽快なフォルムと、エルゴノミクスに基づく快適性をあわせ持つシリーズです。個人向けでは、作業用チェアとしての実力に加え、空間に置いたときの美しさや所有満足感が支持され、今月の第5位となりました。

【第4位】●メーカー：イトーキ 〇シリーズ：「スピーナ」

身体の動きにしなやかに寄り添い、長時間作業でも負担を感じにくい高機能モデル。

メーカー希望小売価格：170,000～180,000円｜オフィスバスターズ中古販売価格：10,800円（税込11,880円）～



スピーナは、イトーキの高機能チェアの中でも、体の動きに追従しやすい設計と快適な座り心地で知られるシリーズです。個人ユースでは、仕事や学習で長時間座る方からの支持が高く、疲れにくさと高機能性を重視する層に選ばれました。

【第3位】●メーカー：Steelcase 〇シリーズ：「リープ」

腰まわりをしっかり支える、“身体の負担軽減”で指名買いされる海外定番モデル。

メーカー希望小売価格：198,330円｜オフィスバスターズ中古販売価格：52,000円（税込57,200円）～



リープは、Steelcaseを代表するエルゴノミクスチェアの一つで、長時間のデスクワークでも快適に使いやすい点が特長です。個人向けでは、「腰への負担を減らしたい」「本気で座り心地を改善したい」というニーズで、安定して上位に入る人気シリーズです。

【第2位】：オカムラ 〇シリーズ：「コンテッサ」

高級感・機能性・デザイン性を兼ね備えた、“あこがれ枠”の定番ハイエンドチェア。

メーカー希望小売価格：150,000～160,000円｜オフィスバスターズ中古販売価格：98,100円（税込107,910円）～



コンテッサは、オカムラを代表する高級チェアとして知られ、上質な座り心地と洗練された意匠で高い人気を誇ります。個人向けでは、自宅の作業環境を一段引き上げたい方や、機能性と見た目の両方を重視する方から支持され、今月は第2位となりました。

【第1位】●メーカー：オカムラ 〇シリーズ：「サブリナ」

流れるようなフォルムと前傾機能で、“座り心地も見た目も妥協しない”個人向け人気シリーズ。

メーカー希望小売価格：130,000～140,000円｜オフィスバスターズ中古販売価格：24,900円（税込27,390円）～



サブリナは、前傾チルトを備えた高機能メッシュチェアで、長時間作業でも姿勢を整えやすい点が魅力です。個人のお客様からは、仕事用チェアとしての実力に加えて、空間になじみやすい美しいデザインでも選ばれており、今月の第1位となりました。

■■■前月の個人向けOAチェア販売ランキング■■■

第5位 オカムラ製 コンテッサ

第4位 コクヨ製 イング

第3位 オカムラ製 サブリナ

第2位 Steelcase製 リープ

第1位 イトーキ製 アクト

■■■今回の個人向けOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・今月は、オカムラ製 3シリーズ、イトーキ製 1シリーズ、Steelcase製 1シリーズがランクインしました。個人向けでは、価格の安さだけでなく、長時間作業への快適性・調整機能・所有満足感を備えた高機能モデルが上位を占めています。

・在宅ワークや学習環境の見直しが続く中、個人のお客様の椅子選びは、単なる“作業用の備品”から、毎日使うための本格的なワークチェア選びへと移っています。中古ならではの価格メリットを活かしながら、新品では手が届きにくいハイグレードモデルを選ぶ動きが広がっている点が、今月の特徴です。

当社では、日々の仕事や学習時間をより快適にしたい個人のお客様に向けて、機能性とデザイン性を兼ね備えた中古オフィスチェアを幅広くご用意しております。今回上位に入ったモデルはいずれも、長時間の着座を支える快適性に加え、自宅空間にも取り入れやすい存在感を備えた人気シリーズです。毎日使う一脚だからこそ、座り心地にも見た目にもこだわりたいという方は、ぜひこの機会にオフィスバスターズでご検討ください。在庫状況や価格の詳細についても、お気軽にお問い合わせいただけます。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員