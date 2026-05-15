ジェネロ、AI-Nativeトレーニングを大阪・あべのハルカスにて開催　～AI時代の業務改善と組織変革を学ぶ実践プログラム～

ジェネロ株式会社

ジェネロ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：竹内大志）は、2026年5月25日（月）・26日（火）の2日間にわたり、「AI-Nativeトレーニング」を大阪・あべのハルカスにて開催いたします。

本トレーニングは、生成AIを単なる業務効率化ツールとして捉えるのではなく、「AIと協働することを前提とした働き方・思考への転換」をテーマにした実践型プログラムです。

近年、生成AIの急速な普及により、多くの企業でAI活用が進む一方、単発的な利用に留まり、組織全体での活用や変革まで至っていないケースも少なくありません。

本トレーニングでは、AI・機械学習・生成AIの基礎理解から、LLM（大規模言語モデル）、プロンプト設計、RAG（検索拡張生成）、AIリスク・ガバナンス、AIエージェントまでを体系的に学習し、実践的なワークショップを通じて“AI-Native”な組織への第一歩を支援します。

開催概要

AI Nativeトレーニング大阪開催5.25-26お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/ai-native-training-osaka

■開催日時

2026年5月25日（月）～26日（火）

1日目： 9:00～18:00 2日目： 9:00～16:00

■会場

あべのハルカス 会議室B室

〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 25F 地図(https://www.abenoharukas-300.jp/access.html)

■受講プログラム

AI-Native Foundations（2日間）

■受講料金

1名様 \272,250（税込）

■申込形態

個人でのお申し込み、企業単位でのお申し込みのいずれも可能です。

■お申し込みはこちら(https://dxtimes.net/ai-native-training-osaka)

■申込締切

2026年5月21日（木）

※受講料のお支払いは、事前銀行振込となります。

■対象者

- AI活用を業務へ本格導入したい方- 生成AIの基礎から実践まで体系的に学びたい方- AIを前提とした業務改善・組織変革を推進したい方- システム部門・DX推進部門・事業企画部門の方

■主な内容

- AI・機械学習・生成AIの基礎理解- 大規模言語モデル（LLM）の仕組み- データ品質と責任あるAIの実践- プロンプト作成技法- RAG（検索拡張生成）- AI活用におけるリスクとガバナンス- AIエージェントの仕組みとそのケイパビリティ- AI Nativeな業務改善と組織変革

お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/ai-native-training-osaka

実践型ワークショップを通じた学び

本トレーニングでは、講義形式だけでなく、参加者同士のディスカッションやグループワークを多数実施します。

実際の業務課題を題材に、

- AIをどのように業務へ適用するか- AIアウトプットをどう検証するか- プロンプト設計によって結果がどう変化するか- 組織として安全かつ倫理的にAIを活用するにはどうすべきか

などを、実践的に検討・体験いただけます。

直近開催実績

2026年4月には、システム部門を中心とした企業様向けに、2日間のAI-Nativeトレーニングを実施しました。

参加者の多くは、日常業務の中で既にAIを積極的に活用されている方々であり、講義だけでなく、実務を踏まえたディスカッションやワークショップを通じて、AI活用の課題や可能性について活発な意見交換が行われました。

参加者からは、

- 「AI活用の視点が変わった」- 「プロンプト設計の重要性を実感した」- 「組織導入に向けた議論が具体化した」

などの声をいただき、実務に直結する内容として高い評価をいただいています。

ジェネロ株式会社について

ジェネロ株式会社は、オープンソースのDrupal、アジャイル、そしてAIを組み合わせた「AI-Native」な組織への変革を支援するデジタルエージェンシーです。

クライアントのビジネス課題に対して戦略的なアプローチと専門知識を提供し、ビジネスプロセスの最適化・組織改革・デジタル変革の推進など、さまざまな分野でのコンサルティングサービスを展開しています。

戦略策定から人材育成までを支援するとともに、最先端のAI技術を組織の意思決定や日々の業務システムへ深く組み込むことで、激動の時代においても止まることなく価値を生み続け、迅速な決断を下せる強靭な組織づくりを一気通貫で支援しています。

お問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ】

ジェネロ株式会社 担当:マーケティング室

Email:info@genero.jp

URL:https://genero.jp/contact

会社概要

社名: ジェネロ株式会社(英文表記:Genero,Inc.)

代表者: 代表取締役 竹内 大志

所在地: 東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ

設立: 2003年4月

事業内容: AI導入支援、アジャイル組織変革コンサルティング、デジタルマーケティング支援、オープンソースシステムの開発・運用

Webサイト: https://genero.jp/