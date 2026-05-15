人気VTuber「天羽しろっぷ」のポップアップショップが全国のGiGO2店舗にて開催！描き下ろしイラストの新作グッズが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「天羽しろっぷ GiGO POP UP SHOP」にて新商品を販売します。
人気VTuber「天羽しろっぷ」の単独POP UP SHOPが開催決定！
通常衣装をはじめ、制服、パーカー、Tシャツと、様々な装いに身を包んだ描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、ミニ缶バッジ付きの「天羽どろっぷす」など、新作アイテムが多彩なラインナップで登場！
2026年5月30日(土)よりGiGO池袋3号館、GiGO難波アビオンにて販売となります。また、同日より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。
開催情報
「天羽しろっぷ GiGO POP UP SHOP」
・開催期間 2026年5月30日(土)～6月14日(日)
・開催場所 GiGO池袋3号館／GiGO難波アビオン
・イベント詳細 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/amausyrup_gigo/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
グッズ購入特典
店舗にて、関連グッズを3,000円(税込)お買い上げ毎に特典ポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
※無くなり次第終了となります。
※ランダム配布ですので種類は選べません。
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
製品情報
■アクリルスタンド（全4種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：通常衣装、制服、パーカー、Tシャツ（全4種）
■アクリルスタンド ミニキャラ（全4種）
販売価格：1,650円(税込)
■トレーディング缶バッジ（全8種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション（全12種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入]6,600円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■B2タペストリー（全4種）
販売価格：3,850円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
イベント会場限定商品
■天羽どろっぷす
販売価格：1,320円(税込)
※ミニ缶バッジ全4種（ランダム1個付き）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/amausyrup_gigo/
予約期間：2026年5月30日(土)～6月21日(日)23:59
発送日：2026年9月以降順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)Amau Syrup
【関連サイト】
天羽しろっぷ 公式サイト
https://meteora-st.jp/member/amau-syrup/
GiGOグループのお店 公式Twitter
https://x.com/GENDA_GiGO
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline