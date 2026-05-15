【こどもの休日の過ごし方】6/7出発 お医者さん体験スクール【午前・午後】

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年6月7日（日）より、日帰りにて「お医者さん体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1804)」を開催いたします。

■6/7出発 お医者さん体験スクール【午前・午後】 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/6/7 (日)日帰り

（申込締切日：2026/6/3(水)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：神奈川県川崎市「ミューザ川崎 こどもクリニック」

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】23,100円

旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：午前・午後 各20名（最少催行人員：各8名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1804

■おすすめポイント

１．現役医師・看護師が直接指導。本物の病院と器具で学ぶ本格職業体験

現役のお医者さん・看護師さんから直接教わる職業体験スクールです。憧れの病院を舞台に、本物の医療器具を使用した、本格的かつ楽しく体験を行います。

午前・午後でコースを分け、お子様の学年に合わせた体験内容をご用意しています。

２．現役のプロに直接相談。仕事のやりがいや進路を知る交流コーナー

体験だけでなく、現役のお医者さん・看護師さんにじっくり質問できるコーナーもご用意しています。お仕事の内容はもちろん、学生時代のことや進路についての質問も大歓迎です。お医者さんや看護師さんをより身近に感じていただける機会となります。

３．将来の医学・医療への興味を育む。お子様の「夢」を具体化するきっかけに

昨年春に実施した同イベントでは、本イベントを通して将来医療系の仕事に就きたいと考えるようになったお子様もいらっしゃいました。将来、医学や医療のお仕事に興味があるお子様はもちろん、また現時点では進路が決まっていないお子様にもぜひご参加いただきたいイベントです。

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/760_1_a24e8779259926e4984af9e1f192ce15.jpg?v=202605150851 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp