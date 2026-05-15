「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」へクリクラの無償提供開始

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：大月 修司）において、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン（所在地：東京都新宿区、理事長：岩中 督）が運営するドナルド・マクドナルド・ハウスおよびファミリールームへの支援として、新たに「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」（東京都府中市）へクリクラのウォーターサーバーの無償提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

今回のクリクラの無償提供について

クリクラは、同ハウスおよびファミリールームを利用されるお子様とご家族に、日常生活に欠かせない「お水」で身体や心を潤す一助になればという思いから、2024年12月よりクリクラの無償提供を実施しています。

今回提供を開始した「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」（東京都府中市）は、 2026年5月15日に開所する、子どもの入院に付き添うご家族のための病院内の休息場所で、「ファミリールーム」と「ハウス」を国内で初めて併設した滞在施設です。クリクラはファミリールーム内のミニキッチンに設置。利用されるご家族が、手軽にコーヒーやスープなどを飲んでいただける環境を整えています。

これにより、クリクラによるドナルド・マクドナルド・ハウスおよびファミリールームへの無償提供は11施設目となりました。クリクラはこれからも、安心・安全なお水を通して、病気と向き合う子供たちとそのご家族の笑顔を応援してまいります。

クリクラを提供している「ドナルド・マクドナルド・ハウス」と「ファミリールーム」

全国10か所のドナルド・マクドナルド・ハウスと、１か所のファミリールームにクリクラを提供しています。

さっぽろハウス（北海道札幌市）、せんだいハウス（宮城県仙台市）、にいがたハウス（新潟県新潟市）、さいたまハウス（埼玉県さいたま市）、とちぎハウス（栃木県下野市）、東大ハウス（東京都文京区）、ふちゅうハウス（東京都府中市）、なごやハウス（愛知県名古屋市）、おおさか健都ハウス（大阪府摂津市）、ふくおかハウス（福岡県福岡市）、ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター（東京都府中市）

ドナルド・マクドナルド・ハウスについて

▲（左）東大ハウスに設置しているクリクラ、（右）▲仙台ハウスに設置しているクリクラ

■ドナルド・マクドナルド・ハウス https://www.dmhcj.or.jp/

自宅から遠く離れた医療機関で治療を受ける小児患者家族の精神的・肉体的・経済的負担をサポートすることを目的に、高度な小児医療を提供する病院に隣接して設置されている滞在施設です。

"Keeping Families Close"、どんな時でも家族が一緒にいられるように、という想いのもと、東京都立小児総合医療センターに隣接している「ドナルド・マクドナルド・ハウス ふちゅう(ふちゅうハウス)」をはじめ、国内12カ所・全世界には約390カ所設置されています。日本国内での累計利用ご家族数は、2026年3月3日に、のべ10万家族を突破しました。

プライバシーが確保された個室のベッドルームで心身を休められるほか、共用のキッチン・ダイニングでは自炊が可能で、同じ立場のご家族同士で交流をすることも可能です。また、利用ご家族の経済的負担に対する支援をさらに強化すべく、2026年4月1日より利用料を従来の1人1日1,000円から無償化いたしました。また、ファミリールームについても、付添いのご家族の方が安心して休息いただけるよう無料でご利用いただけます。

補足資料

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在では

ダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、暮らしに寄り添う宅配水サービスを提供してきました。「水」という生活インフラを扱うブランドとして「長く、変わらず、安心して使い続けられる品質」を守るため、全国約400の配送拠点による自社配送の対面サービスをはじめ、全国のプラントによる安定した水質管理、ウォーターサーバーの衛生管理に特化した独自のメンテナンスセンターを設けるなど、品質管理体制を構築してきました。クリクラが目指すのは「100年先まで信頼され、使い続けられるウォーターサーバー」。これからも、暮らしの当たり前を支え、守り続けるサービスとして、その責任を果たしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,699名（2026年3月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）