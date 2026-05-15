アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

株式会社ラウンドワンジャパン（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:川口 英嗣）は、この度、2026年5月29日(金)～2026年8月30日(日)の期間、「アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』×ROUND1 コラボキャンペーン」を開催いたします。

2026年5月29日(金)よりROUND１にて「アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

「アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年5月29日(金)～2026年8月30日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/hokutonoken/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、スポッチャ、ビリヤード、ダーツ93店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

【2026年5月29日(金)～2026年7月14日(火)の計47日間 アクリルコースター】

【2026年7月15日(水)～2026年8月30日(日)の計47日間 ポップアップコースター】

■コラボパック

全国のボウリング98店舗、カラオケ93店舗、スポッチャ55店舗、ビリヤード47店舗、ダーツ75店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

【2026年5月29日(金)～2026年7月14日(火)の計47日間 前半デザインB4ビジュアルマット】

【2026年7月15日(水)～2026年8月30日(日)の計47日間 後半デザインB4ビジュアルマット】

■アミューズメントクレーンゲームプライズ、マストバイキャンペーン

全国のROUND1 100店舗にて、コラボ限定のクレーンゲームプライズを展開いたします。

また、同時に全国のROUND1 100店舗にて、対象のクレーンゲームに500円投入すると、もれなくオリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

※賞品はなくなり次第終了となります。

※プライズ展開は、コラボ会期途中から実施予定です。展開日程が決まり次第、「アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイトにてご案内いたします。

■コラボルーム

ダイバーシティ東京 プラザ店・千日前店の2店舗にて、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング98店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング98店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコア登録キャンペーンを実施いたします。2ゲームスコアが基準点以上のお客様には、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■カプセルトイ販売

ダイバーシティ東京 プラザ店・千日前店・調布駅前店にて、オリジナルカプセルトイを販売します。

ぜひお買い求めください。

■ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」の特別フレームの実施

全国のROUND1、98店舗にて設置しております、ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」

にて期間限定の特別フレームを設定します。

コラボパックをご利用で専用コインをプレゼントします。

ご来場の記念として、ぜひご利用ください。

■SNSキャンペーン

ROUND1公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細は「【公式】ラウンドワンライブ＆コラボ」Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/round1_fanevent

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とは

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。

1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳“北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。

『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに“アクション漫画の金字塔”と呼ぶにふさわしい存在となった。

そして、2026年――。

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！

毎週金曜25:00～ TOKYO MX/BS11にて放送、Prime Videoにて世界独占配信!!

［アニメ公式サイト］hokuto-anime.com/

［公式X］北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,「北斗の拳」製作委員会

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp