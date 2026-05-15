【徳島ガンバロウズ】鶴田美勇士選手　契約（継続）のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。

徳島ガンバロウズでは、鶴田美勇士選手と2026-27シーズンの選手契約(継続）を締結いたしましたのでお知らせします。

#15 鶴田美勇士

MYUJI TSURUTA

■生年月日 ： 1996年6月22日（29歳）

■出身地 ： 長野県

■身長／体重： 201cm／110kg

■ポジション： PF/C

■経歴 ：東海大学

2018-19 京都ハンナリーズ※特別指定選手

2019-20 京都ハンナリーズ

2020-21 山形ワイヴァンズ

2021-25 アルティーリ千葉

2025- 徳島ガンバロウズ

鶴田美勇士選手コメント

2026-27シーズンも徳島ガンバロウズでプレーさせていただくことになりました。

まずは、日頃から応援してくださるファン・ブースターの皆さま、パートナーの皆さまをはじめ、チームに関わるすべての方々に心より感謝申し上げます。

今シーズンは、目標としていたプレーオフ優勝には届かず、悔しい思いをしました。

その悔しさを忘れず、さらにレベルアップした姿をお見せできるよう日々努力していきます。

チームの勝利に貢献できるよう全力で戦いますので、引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。