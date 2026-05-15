《入場無料》バーベキュー日本一決定戦 ～JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 2026～【優勝者は世界大会へ！】大会出場者のフードも食べられる！5月24日(日) 幕張豊砂公園

JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 実行委員会

決められたお題、制限時間内で闘うフードスポーツ！BBQ日本一決定戦の見どころは？

【JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP】は、アメリカンBBQ文化を育て広めていくコンペティションです。フードスポーツであり、その未来には無限の可能性が広がっています。今ムーブメントになっているアメリカンBBQの豪快なお肉たちを、匠に調理するプロ・アマが全国から集合！

予選を突破したBBQの情熱と愛がある全８チームが出場します。一般的に日本のBBQは、焼き肉形式が多いですが、アメリカンBBQとは薪や炭を使って肉や野菜などを長時間かけてじっくり焼き、煙でスモークする調理法でありカルチャーです。低温で時間をかけてじっくり焼くことで、大きな塊肉がとても柔らかくジューシーな味に変わります。

BBQカルチャーへ向けた第一歩を大きく前進した昨年、優勝チームの「THE SMOKE CLUB」は世界大会へ挑みました。今年は会場もパワーアップして登場！日本最高峰の技を間近で体感できるだけでなく、絶品グルメやアクティビティも充実。観て、食べて、遊び尽くせるイベントです。

＜ここを見逃すな！BBQの技＞

1. どんな機材や燃料を使うか グリルやスモーカーか、燃料は何を使うかはチーム次第

2. BBQに欠かせない調味料 日本ではあまり馴染みがないラブやBBQソース、オリジナルか、既製品かどんな調味料を使うかは各チームこだわりが分かりやすく出るポイント

3. 低温調理×長時間火入れ（ロー&スロー）正確な温度管理でスペアリブをじっくり育てていく

4. 新たなお題、アメリカンカルチャー「テールゲート！？」スポーツやコンサート会場などの駐車場で、手軽に食べられる料理を作ることが特徴であり、各チームの個性が出やすい見どころ

《優勝チームは世界大会へ！》

見事優勝に輝いたチームは、10月アメリカで開催される世界最大級のフードスポーツイベント

【World Food Championships（WFC）】BBQ部門の「ゴールデンチケット」出場権を獲得。すでに今年シード権を獲得し、WFCに臨む「WAGYU BOYS」と共に日本代表として世界一に挑んで頂きます！

Q：【World Food Championships 2026】とは？

料理を"味・見た目・調理の正確さ"で点数化し、アスリートのように競うフードスポーツ。その世界最大の祭典、WFCには毎年14か国以上から1,400人超のシェフ・ピットマスターが集結し、観客動員・賞金規模ともに食の競技イベントとして世界最大級を誇ります。

■日程：2026年10月15日～18日

■場所：フェアグラウンド アメリカ・インディアナ州インディアナポリス

競技ルール概要

▶参加チーム：全８チーム。1チームにつきピットマスター含め３名まで参加可能

▶競技概要

大会方式：決勝一発勝負

・制限時間：6時間

・お題：「テールゲート」「スペアリブ」

・優勝者決定方法：最も総合ポイントの高かったチームが優勝

▶審査システム

・調理は全て公開された会場にて行うものとする

・審査員にはレシピフォームに記載された情報が資料として与えられる

・調味料などは未使用・未開封のものを使用すること（WFC本大会方式）

・審査員は審査時、ブラインドジャッジにて試食、採点を行う

▶審査基準

・見た目、調理の正確さ、味の３項目の合計点で競う。

・３項目の点数の比重は、見た目(15％) /調理の正確さ(35％)/ 味(50％)

《BBQ日本一決定戦 審査員はこちらの4名》

ジェイ クロス

KCBS Japan 代表／公式審査員

ERI

ハンバーガー女子(R)

加藤 悟司

米国食肉輸出連合会／ジャパンディレクター

小嶋 亮太

Weber Grill Academy講師／WAGYU BOYS

新コンテンツも登場！観て、食べて、遊ぶ！

その１：食べる 新コンテンツ 「アメリカン BBQ体験」（参加無料・当日予約）を初開催

一般ご来場者向けに、本場アメリカンBBQ文化を気軽に体験できるプログラムです。世界トップシェアブランドのBBQグリルブランドWeber（ウェーバー）のふたでおこすマジックとは？美味しく仕上げる方法を学びながら、丸ごと野菜はみずみずしく、ステーキはジューシーに食べられます。アメリカンミートとメディチ・エルメーテのワインとのペアリングもできて、ご家族やグループで楽しめます。

Weber Grill BBQ 体験アメリカンミートを調理して食べるメディチ・エルメーテのワインペアリング

日本大会優勝者のハンバーガー店とバーベキュー店が出店決定！

全国から集結した人気グルメバーガー店が競う姉妹大会、JAPAN BURGER CHAMPIONSHIPにて2024年優勝を果たした、宮城・松島町のグルメバーガー店【Harry’s Junction（ハリーズジャンクション）】がキッチンカー出店！定番のチーズバーガーや自家製コンビーフを入れたシカゴバーガーを楽しめます。

またJAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 2025優勝の【THE SMOKE CLUB（ザスモーククラブ）】は、静岡・浜松市からの本格BBQの味をお届け。12時間以上じっくり低温でスモークしたBBQ王様のブリスケットや、自慢のスペアリブをご堪能ください。

その２：観る 大迫力！異次元シュラスコグリルやLIVEも！

競技では本格的なアメリカンBBQが繰り広げられますが、世界には様々なBBQがあります。シュラスコグリル業界をリードするブラジルの【Scheer（シーア）】が開発した回転式グリルを今回特別に会場内で見ることができます。見る者を圧倒します。ぜひご覧ください！

また、シズル感たっぷりのシュラスコ協会による出店もお楽しみに。

Q.【Scheer】とは？

世界中で愛される本場ブラジルのシュラスコグリルメーカーです。Scheerのグリルで焼かれる肉は、まるでブラジルの大自然の中で味わうような、本物のシュラスコ体験を約束します。ジャイロスコープに着想を得たこのグリルは、大きな肉の塊を円運動により上下左右均等に火入れができ、これまでにないジューシーさを実現。そのダイナミックな見た目はまさに異次元BBQ！

Q.【シュラスコ協会】とは？

日本シュラスコ協会は、「ブラジルの食文化を日本の食卓にも届けたい」という思いにより

2024年11月29日、いい肉の日に設立しました。

バーベキューや交流イベントを開催し、シュラスコを通じで新しい仲間と出会い、焼き立てのお肉を囲んで楽しんでいただくことが目的です。

シュラスコの文化を日本に根付かせ、食の喜びを共有しませんか？

会場を一緒に盛り上げてくれるステージアーティストも！

お肉への情熱とトークが止まらない！

今年もMCはMICROさん（HOME MADE 家族/WAGYU BOYS）と山田真以さん。トークショーや音楽で会場を盛り上げてくれる仲間が増え、さらにステージがパワーアップしました。

来島エルTairaDJ AViA

その３：遊ぶ アメリカ生まれのパーティーゲーム【コーンホール】を体験してみよう！

コーンホールはアメリカ生まれ。バーベキューの本場、アメリカではとてもポピュラーで古くから楽しまれています。肉を焼く合間に楽しみとして欠かせません。ルールはシンプル。布袋にトウモロコシの粒を詰めたビーンバッグをボードの穴に投げ入れる、大人から子供まで楽しめるスポーツです。

アメリカではホームパーティーやバーベキュー場、バーやレストラン、各種イベント会場に設置されて老若男女多くの人が楽しんでいます。現在アメリカではプロのトーナメント大会も開催されスポーツ競技としてプレーをする選手も存在するほど。ご参加は対戦式で、たくさんの景品をご用意しております！

優勝チーム当て抽選を開催！

競技者の調理工程や提出されたプレートを見て、推しの優勝チームを選定。

見事優勝を当てた方の中から、抽選で豪華景品が当たる！一体どのチームが優勝するのか？

ゴールデンチケット獲得の瞬間を見逃さないように！

“世界が認めた” 【WAGYU BOYS】が会場を盛り上げます！

WFC BBQ部門日本代表として2024年、2025年世界大会に出場。本場アメリカの強豪相手に見事決勝まで駒を進め、世界7位の称号を得た【WAGYU BOYS】も本イベントに登場！USブリスケットのフードショーも予定しております！

フードショー（予定）12:00～

本大会優勝者とともに、2026年の世界大会にも挑むWAGYU BOYSへの温かいご支援・ご声援の程、何卒よろしくお願い申し上げます！

日時：2026年5月24日（日）９:00～17:00（※雨天決行）

場所：BBQ&CAMP THE B’NC（幕張豊砂公園）イオンモール幕張新都心

（〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-12）

09:00 競技調理スタート

16:30 競技結果発表

※10:00～17:00 フード販売

入場料︓無料 (※一部飲食有料)

販売ブース︓ハンバーガー店、BBQ料理など販売予定

https://jbbc-official.studio.site

※お車でお越しのお客様

イオンモール幕張新都心の駐車場 、グランドモール前「平面駐車場」をご利用ください。

※電車でお越しのお客様

JR京葉線「幕張豊砂駅」より徒歩5分 ・JR京葉線「幕張本郷駅」より 5番乗り場から「イオンモール幕張新都心ファミリーモール前行」バスにご乗車ください。 「イオンスタイル口」もしくは「蔦屋書店前」で降車していただくと便利です。