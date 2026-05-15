DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップテニスラケット「LX」シリーズの数量限定モデル3機種（「LX800 TOUR」「LX800 LAVENDER」「LX1000 LAVENDER」）を2026年6月13日から販売します。

LXシリーズは、「スマートに勝ちたい」そして「身体への負担は抑えたい」というプレーヤーの悩みを解決するために生まれ、高い操作性・パワー・快適性を極めたモデルです。

これまで上品で落ち着きのあるカラーを展開してきた「LX」シリーズに、今回華やかな新色「ラベンダー×ピンク」が加わります。また、快適性とあわせ、さらに力強く振っていきたい方へ向け、従来製品の枠を超え「待望のスペック」を備えた、より勝ちたい人に向けたモデルの「LX800 TOUR」が新登場します。

メーカー希望小売価格は、「LX800 TOUR」「LX800 LAVENDER」が41,800円（税抜価格：38,000円）、「LX1000 LAVENDER」が44,000円（税抜価格：40,000円）です。

■ダンロップテニスラケット新機種 威力で攻め勝つ「LX800 TOUR」のコンセプトと特長

「LX800 TOUR」は、シリーズ特有の快適さに「力強さ」を融合させたモデルです。

「市場に多く存在する標準重量の285g、300gのラケットのスペックでは飛びが物足りない」「体への負担が気になる」「軽量モデルでは打ちごたえが足りない」と感じるプレーヤーのニーズに応えるため、操作性とパワーの最適なバランスを追求しました。

【主なスペック特長】

デザイン

高級感と強さをイメージしたブラウンを採用し、性別を問わず使いやすいカラーに仕上げました。

重量設定（285g）

多くのプレーヤーが違和感なく移行でき、扱いやすさと打ちごたえを兼ね備えた最適な重量です。

■ダンロップアドバイザリースタッフ 鈴木貴男プロコメント

「従来品から約30g増量されたことで、軽量モデル特有の『打ち負ける』感覚や面ブレが見事に解消され、しっかりとした打ち応えがあります。 ボールに厚く当ててフラットやドライブ気味に打ったり、サーブで楽に回転をかけたりと、ラケットの飛びを活かしてスマートにコントロールできるのが魅力です。 強さと高級感を感じさせるデザインは、男性プレーヤーにも凄くおすすめできます。 年齢を重ねてもしっかりと『戦える』、そして疲れた時にもプレーを助けてくれる心強い相棒になってくれるはずです。」

■ダンロップテニスラケット「LX800 LAVENDER」「LX1000 LAVENDER」数量限定カラー

これまで上品で落ち着きのある「ホワイト×ラグジュアリーゴールド」や「ネイビー」を展開してきた「LX」シリーズに、今回華やかで気分が上がる「ラベンダー×ピンク」の新色が加わります。

他とは違う斬新なカラーリングを求める方や、「LX」ユーザーの2本目のラケットとしておすすめです。

■ダンロップアドバイザリースタッフ 沢松奈生子プロコメント

「今回のラベンダー×ピンクは、プレー中に一番目に入る手元のカラーリングが本当に可愛くて、持っているだけで気分が上がります！ 軽くてさばきやすく、当てるだけでしっかり返ってくれるので、もうすぐ80歳の私の母も『テニスがすごく楽しい！』と愛用しているほどです。 より楽にテニスを楽しみたい方には『LX1000』を、少し自分でコントロールしてゲームを支配したい方には『LX800』がおすすめ。 ぜひこのラケットでテニスを楽しんでください！」

■ダンロップテニスラケット「LX」シリーズ数量限定モデルの概要

| 品名 | LX800 TOUR （新機種） | LX800 LAVENDER | LX1000 LAVENDER | LX1000 LAVENDER | |---|---|---|---|---| | カラー | ブラウン | ラベンダー×ピンク | ラベンダー×ピンク | ラベンダー×ピンク | | フェース面積（平方インチ） | 110 | 110 | 115 | 115 | | 長さ（インチ） | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | | 平均重量（g） | 285 | 255 | 255 | 255 | | 平均バランスポイント（mm） | 325 | 355 | 360 | 360 | | フレーム厚（mm） | 26～27 | 26～27 | 26～28 | 26～28 | | グリップサイズ | 1・2 | 1・2 | 1・2 | 1・2 | | ストリングパターン（縦×横） | 16本×18本 | 16本×18本 | 16本×18本 | 16本×18本 | | 素材 | グラファイト、制振ゴム | グラファイト、制振ゴム | グラファイト、制振ゴム | グラファイト、ポリアミド／ポリエーテル系エラストマー、制振ゴム | | 推奨ストリングテンション（ポンド） | 40～55 | 40～55 | 40～55 | 40～55 | | 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | | メーカー希望小売価格 | 41,800円 （税抜価格38,000円） | 41,800円 （税抜価格38,000円） | 44,000円 （税抜価格40,000円） | 44,000円 （税抜価格40,000円） | | 発売日 | 2026年6月13日 | 2026年6月13日 | 2026年6月13日 | 2026年6月13日 |

平均重量、平均バランスポイントはフレームのみの値です。

【「LX」シリーズの商品の詳細は以下URLをご覧ください】

https://sports.dunlop.co.jp/tennis/contents/2024lx/index.html

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。

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