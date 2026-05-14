「四国を訪れる欧米豪の外国人旅行者に関する調査報告書」の発行について～２年連続の対面アンケートが示すインバウンド客の動態と四国観光の可能性～

一般社団法人四国ツーリズム創造機構

一般社団法人四国ツーリズム創造機構（以下「四ツ創」という。）は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）と共同で、「四国を訪れる訪日外国人旅行者の動向調査に関する協定」に基づき、2024年度より継続的な調査を実施しています。

本調査では、2025年9月19日～10月26日にかけて、四国4県の主要観光地にて対面式のアンケートを実施し、実際に四国を周遊している欧米豪旅行者から得られた約460件の有効回答を集約・分析しました。

さらに、2025年度は、欧米豪からの旅行者が四国を訪れるきっかけや動態の経年変化に加え、瀬戸内国際芸術祭や大阪・関西万博の影響についても調査を行いました。

調査資料は末尾にある「プレスリリース添付資料.pdf」をダウンロード

もしくは、

こちらからもダウンロード可能です。（四ツ創ホームページサイトダウンロードリンク）(https://shikoku-tourism.com/image/resource/DocumentFile/document/221)

今回の調査における分析結果のポイントは以下です。

■ 「四国訪問が主な目的」として訪日した旅行者の比率が上昇

■ 四国に来る直前の訪問地は「大阪」が最も多く、大阪・関西万博の影響か

■ 四国遍路や直島など四国独自のコンテンツが地域経済効果を高める

■ 四国の滞在期間が長く消費額が増加するほど「困りごと」の割合が上昇

四ツ創とDBJは、本レポートを含め、四国地域の観光に携わる皆様の今後の戦略立案や施策実行に役立つよう、引き続き連携・協働してまいります。

四ツ創は「四国ブランド」の深化・発展を目指し、DBJは、企業理念「金融力で未来をデザインします～金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します～」に基づき、今後とも地域に役立つ情報発信を積極的に行ってまいります。

なお、本レポートの内容に関する問い合わせは、DBJまでお願いいたします。

【レポートに関する問い合わせ先】

株式会社日本政策投資銀行四国支店

企画調査課 藤岡

TEL: 087-861-6676