「この一杯が、心を遠くへ誘ってくれる『ビールは旅。』」おとなの週末2026年6月号、本日発売♪

株式会社講談社

今号は「ビール」を大特集。いつもの味を格別にしてくれる瓶ビール、生ビール、クラフトビールを楽しませる店。人生最高の一杯に出逢えます。ほか、「お好み焼き」、「床屋」特集もあります。

■人生最高の一杯に出逢うための特集をお届け

それは旅に出かけた時に似ている。感動であり、癒しであり、明日への活力でもある。飛び切りおいしい「ビール」を飲んだ時のことだ。その一杯のために出かけたくなる至福の味。その一杯に遠くへ誘われたかのような魅惑の味。いつもの味を格別なものとしてくれる瓶ビール、生ビール、クラフトビールを楽しませる店。人生最高の一杯に出逢うための特集です。

■西日本のお好み焼きを東京で味わえる店を紹介！

鉄板の上でジュワ～っとソースが爆ぜるお好み焼きを、ヘラを使いながらハフハフと頬張る。そこにキンキンに冷えたビールでもあればもう最高だ。今回はそんな西日本が誇る“お好み焼き文化”を東京で最大限に楽しめる店々をご紹介。アイデア豊富でセンスが光る関西風から職人技に目と舌を奪われる広島風まで。この夏は、お好み焼きに熱中してみませんか。

■大人のオアシスである「床屋」をじっくり楽しむ

みなさん、最近髪、切ってます？ ついついぱぱっと数分間、格安カットで済ませがちな調髪ですが、いやもうちょっと、せっかくならば気に入りの床屋で楽しみませんか？ なんといっても床屋は大人のオアシス。体感できるのは髪のことだけではありません。そして企画後半では、専門サロンにて髪と髭のビフォア＆アフターも展開。人生変わるかもしれない体験、待ってます。

この1冊さえあれば、ネット検索に頼らなくてもおいしいものにありつけること間違いなし！

東京の美容室に置かれている確率ナンバーワンのグルメ誌（当編集部調べ）をぜひお手に取ってご覧ください。

■おとなの週末 2026年6月号の主な内容

・この一杯が、心を遠くへ誘ってくれる

ビールは旅。

・最高の生を飲みに行く１.

北海道／至福の「エスコンフィールド」飲み

・最高の生を飲みに行く２.

広島／旨いを超えた“気持ちいい”を知る

・最高の生を飲みに行く３.

静岡／「ブルワリー」に泊まる幸せ

・海、風、ビールと出合う旅１.

静岡 駿河湾と富士山でぷはぁ

・海、風、ビールと出合う旅２.

神奈川 夏の聖地がビールの楽園になる日

・海、風、ビールと出合う旅３.

千葉 磯の香り、泡ひげ、満面の笑み

・この夏、最高の一杯はここで１.

まろやかな苦味とコク、爽快感が華やかな気分にさせる「生ビール」

・この夏、最高の一杯はここで２.

多様なスタイルを気軽に飲む クラフトビールは立ち飲みが楽しい！

・飾らない肴や隣席のにぎわいを快感に変える

いぶし銀的「瓶ビール」ならここで

・実はクラフトビール大国

電車でいく 埼玉 ビールと美味の日帰り旅

・全国各地で編集部スタッフが諸国漫遊

ビール旅の土産ばなし

・関西風＆広島風 これぞ、テッパンの旨さ

熱中！ お好み焼き

・ミドルエイジの癒しスポット

床屋へいこう！

・おとなの週末 おとりよせ倶楽部

「父の日ギフト」

★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、おと週裏掲示板、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー

■おとなの週末2026年6月号

■発売日：2026年5月15日（金）

■価格：930円（税込み）

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