イトーキ、東京大学において国産木材を活用した共創空間「co-niwa Econifa」をデザイン

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、東京大学において、国産木材を活用した共創空間「co-niwa Econifa（コニワ エコニファ）」の企画・設計、空間デザインし納入したことをお知らせします。

本空間は、学生・教員が日常的に集い、交流や新たな価値創出を生み出す場として整備されたコミュニケーションスペースです。国産木材を活用した温かみのある空間の中で、専門分野や立場を越えた偶発的な交流や議論を促し、新たな学びや研究テーマの創出につながる場を目指します。

「co-niwa Econifa」は、「ともに（co）」と、人が自然に集う場である「庭（niwa）」を掛け合わせた名称です。学生や教員が自然に集い、交流や共創が生まれる場となることを目指しています。

本空間では、国産木材を活用した大型テーブル「silta（シルタ）」や、「vertebra03 WOOD（バーテブラ03ウッド）」など、イトーキの国産木材活用ソリューション「Econifa」の考え方を体現した家具・内装を採用しています。

また、本空間は、当社が2025年に農林水産省と締結した「建築物木材利用促進協定」に基づき、5年間で国産材3,250㎥の利用を目指す取り組みの一環として実現したものでもあります。

国産材利用に関するイトーキの取り組み

イトーキが展開する「Econifa」は、国産木材を活用した家具・空間づくりを通じて、森林資源の循環と、人が心地よく働き・学べる環境づくりの両立を目指す国産材活用ソリューションです。

「Econifa」では2010年の立ち上げ以来、自治体や森林組合、素材加工・家具製造事業者などと連携しながら、樹種を問わず、木材の選定からデザイン・設計・製作・納品までを一貫して対応できるノウハウとネットワークを構築してきました。近年は、国産材家具の開発にとどまらず、木質化されたオフィスで働くことが生産性や心理・生理面に与える影響を大学・研究機関と共同で実証実験を実施し、ストレスの軽減や心理的快適性、調湿効果などの傾向があることを確認しています。

これらの知見は、働く人のパフォーマンス向上やエンゲージメント向上につながり、企業の人的資本経営を支える基盤にもなると考えています。イトーキは今後も、国産材活用と科学的な実証実験に基づく空間価値の創造を通じ、持続的な経営とウェルビーイング向上に貢献していきます。

Econifaについて詳しくはこちら：https://www.itoki.jp/special/econifa/index.html

東京大学大学院農学生命科学研究科 恒次教授との、木質空間が人の心理や創造性に与える影響に関する対談記事はこちら：木のはなし｜Econifa 木があるだけで、もっと気持ちよい場所になる | ITOKI(https://www.itoki.jp/special/econifa/story/discussion/index.html)

関連プレスリリース

農林水産省と「建築物木材利用促進協定」を締結～国産材を今後５年間で3,250㎥利用

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柴田文江氏デザインのvertebra03のシリーズから、木の温もりあるチェア「vertebra03 WOOD」、居場所を制限しないポータブルバッテリー「hako」を12月25日より順次発売

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イトーキのクロッサWOOD が「ウッドデザイン賞2025」の林野庁長官賞を受賞！

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天然素材が生み出す造形美、サステナブルなビッグテーブル「silta(シルタ）」新発売

https://www.itoki.jp/company/news/2021/2112_silta/

【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。