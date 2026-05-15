子会社アトリエブックアンドベッド、「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」にて期間限定「星」テーマメニュー提供開始

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田元、証券コード：8783、以下「当社」）の子会社であるアトリエブックアンドベッド株式会社（以下「アトリエブックアンドベッド社」）は、同社が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」にて、「星」をテーマにした期間限定メニューを2026年5月1日（金）より販売しています。

アトリエブックアンドベッド社が展開する“泊まれる本屋”「BOOK AND BED TOKYO」は、国内外で高い認知を獲得するライフスタイルブランドとして、季節に合わせた特別なメニュー展開により、お客様へ新たな体験価値を提供しております。

1．メニュー展開の背景と目的

アトリエブックアンドベッド社が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、 “泊まれる本屋”として、本に囲まれた非日常的な空間体験を提供してまいりました。

これから暑くなる時期に合わせ、見た目の涼やかさと、思わず写真に収めたくなるような可愛らしさを両立させた「星」をテーマとする期間限定メニューを開発いたしました。

心斎橋の喧騒を離れ、本を片手に過ごす静かな時間が、夜空の星を見上げるような特別なひとときになるよう、細部までこだわり抜いたラインナップをお届けします。

2．限定メニュー概要

【商品ラインナップ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/108_1_5d9b7195c46b29530621dfd95441294d.jpg?v=202605150851 ]Instagramはこちら :https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 公式Instagram

■スターチーズケーキ 800円（税込）

レアチーズケーキはさっぱりとした味わいで、暑い時期でも食べやすい仕上がり。

■スタープリンケーキ 820円（税込）

2種類のクッキーをトッピングし、食感と味のアクセントを両立。

■スターピーチソーダ・スターバニララテ 700円（税込）

星型の氷やオリジナルゼリーを使用した視覚的にも楽しめるドリンク。

現在販売中の限定メニューは、すべてのドリンク・フードに星をあしらい、味だけでなく視覚からも初夏の訪れを感じていただける構成です。

3．「泊まれる本屋」ならではの空間体験

BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHIは、本棚の中にベッドが埋め込まれた非日常的な空間で、宿泊客だけでなくカフェ利用者にも読書と飲食を融合させた独自の体験を提供しています。

初夏の爽やかな光が差し込む特別な空間で、限定メニューを片手にお気に入りの一冊と過ごす時間が、新しい季節の訪れを心地よく感じさせてくれるひとときとなります。

4．カルチャーの発信地として

近年、インバウンド需要の回復に伴い、心斎橋エリアには多くの外国人観光客が訪れています。今回提供する「星」をモチーフにした、視覚的にも楽しめる日本独自の繊細なカフェメニューを通じて、国籍を問わず多くのお客様に日本の初夏を五感で楽しんでいただける体験を目指します。

当社グループは、このような季節ごとのコンセプトを大切にしたメニュー展開を通じて、宿泊施設としての機能だけでなく、カルチャーの発信地としての価値を高め、地域の賑わい創出と国際的な交流の場としての役割を果たしてまいります。

5．今後の展開

「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」では、今後も季節やトレンドに合わせた限定メニューの開発を積極的に行ってまいります。

6．担当者コメント

- シーズナルメニューの強化：日本の四季やイベントに合わせた魅力的なメニューを継続的に投入- SNSでの情報発信：Instagram等を中心に、ライフスタイルとリンクしたビジュアル発信を強化し、ブランドの世界観を広く伝達アトリエブックアンドベッド株式会社

「今回の期間限定メニューのテーマは『星』。各ドリンク・フードともに星をあしらっています。レアチーズケーキはさっぱりとした味わいでこれから暑くなる時期でも食べやすく、プリンケーキの上にトッピングされた2種のクッキーが食感、味共にアクセントを与えてくれます。バニララテ、ピーチソーダは星型の氷やオリジナルのゼリーを使用しており、味だけでなく見た目の可愛らしさも楽しめます。心斎橋店で、本に囲まれた特別な空間と共に、こだわりの詰まった一皿をぜひ味わってください。」

<注意事項>

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

※掲載しているメニュー・価格・デザインなどは在庫状況や運営の都合により、一部取扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はすべてイメージです。実際の製品・店舗とは一部異なる場合があります。

◆アトリエブックアンドベッド株式会社についてhttps://bookandbedtokyo.com/ja/(https://bookandbedtokyo.com/ja/)

アトリエブックアンドベッド株式会社は、「泊まれる本屋」をコンセプトとした宿泊施設で「BOOK AND BED TOKYO」を運営する企業です。本に囲まれた空間でゲストに特別な宿泊体験を提供し、読書と旅を融合させた独自のライフスタイルブランドとして高い評価を得ています。現在、新宿店（東京都新宿区）と心斎橋店（大阪府大阪市）の２店舗を展開し、インターネットやSNSを通じた情報発信にも力を入れ、“本のある暮らし”を提案しています。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役社長 根岸 宏之

事業内容：宿泊施設「BOOK AND BED TOKYO」の企画・運営、カフェ・飲食事業

ブランド公式Instagram：@bookandbedtokyo(https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU 店舗情報】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル８階

Instagram：@bnbt_shinjuku(https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku)

【BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 店舗情報】

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア３階

Instagram：@bnbt_shinsaibashi(https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com