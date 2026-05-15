ホテル全館で「広島市プレミアム付商品券」の利用が可能！おすすめの宿泊プランやレストランメニューも提供【グランドプリンスホテル広島】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）では、2026年5月20日（水）～2027年2月28日（日）の間、広島市が発行する「広島市プレミアム付商品券」を、ご宿泊代金や館内施設の利用代金のお支払いにご利用いただけます。

レストランをはじめ、広島温泉「瀬戸の湯」やコンビニエンスショップ、ショッピングアーケード（一部店舗を除く）など、ほぼ全ての施設が「広島市プレミアム付商品券」加盟店に登録。気軽なランチから、ゆったりとホテルステイを楽しむご宿泊まで、さまざまなシーンでご利用いただけます。

商品券のご利用にもおすすめの、お食事と温泉などがセットでお得になったレストランプランや、少し早めの夏休みにおすすめの夕朝食付きご宿泊プランなどもご用意しております。

多くの商品やサービスの値上げが続き、日々の暮らしに影響を与えています。忙しない日常から束の間離れて、疲れを癒す快適なひとときをお過ごしください。

グランドプリンスホテル広島 「広島市プレミアム付商品券」対象施設 概要

ステーキ＆シーフード ボストン「Casual」（イメージ）広島温泉「瀬戸の湯」（イメージ）

＜宿泊＞

グランドプリンスホテル広島

＜レストラン＞

スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ(23F) / ステーキ＆シーフード ボストン（22F）/ 中国料理 李芳（21F）/日本料理 広島 なだ万（20F）/ 海辺のビアホール(宴会場)（2F）/ ラウンジ モロキニ（1F） / お好み焼 かっくん（1F）

＜その他＞

広島温泉「瀬戸の湯」(3F) / SPA THE BLUE PRINCE（3F）/ フィットネスジム（3F）/ 屋外プール（1F）/ コンビニエンスショップ 「生活彩家 グランドプリンスホテル広島店」(1F)

＜ショッピングアーケード（1F）＞

ABISTE / NOUVEAU / SINA COVA広島店 / インポートファッショングッズ ジョナ / Seven Sisters /

フラワーショップ Monet

おすすめレストランプラン 詳細

スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ(23F)

＜ランチ＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_1_b458ad00bfff7d16c01a5cd0e2fbbe92.jpg?v=202605150851 ]「夏のランチブッフェ」(7/1～8/31)イメージ

＜ディナー＞

ステーキ＆シーフード ボストン（22F）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_2_b7bbdd9951701b6f00b80fec390807de.jpg?v=202605150851 ]

＜ランチ＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_3_1838fb7a7162e6758be0c1deaef8161e.jpg?v=202605150851 ]

＜ディナー＞

中国料理 李芳（21F）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_4_3a39422be86a48e5c6123164a0518117.jpg?v=202605150851 ]「Casual」イメージ

＜ランチ＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_5_e68cb7d9b60ebcd4ba0073d9043affd4.jpg?v=202605150851 ]「飲茶コース」イメージ

＜ディナー＞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_6_7502a59d6c8f20a97d076d987e308454.jpg?v=202605150851 ]

※上記レストランプランは前日までのご予約制です。

おすすめご宿泊プラン 詳細

【特別価格】公式サイト限定駐車場無料特典付き！旬の食べ放題ディナー＆温泉

夏休み前までのオフシーズン限定ご宿泊プラン。公式サイトからのご予約限定で、駐車場無料特典もご用意しております。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3690_7_e8ed576f758f923fd4429c80dd557f1a.jpg?v=202605150851 ]

※上記は2026年5月15日（金）現在の料金です。

※別途宿泊税・入湯税を頂戴いたします。

スタンダードフロア ツイン（イメージ）

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/hiroshima_premium-ticket