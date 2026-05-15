「中期経営計画　27-29」策定のお知らせ

株式会社フォーカスシステムズ

当社は、2027年3月期から2029年3月期までを対象期間とする「中期経営計画 27-29」を策定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。本計画では「デジタル革新で顧客の変革を支える戦略パートナー」となることをビジョンに掲げています。



記

１．2029年３月期 経営目標

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/84_1_cf187a423e62fd91e1b776232249bc8e.jpg?v=202605150851 ]

２．株主還元

３年間で35億円の株主還元

利益成長に応じた配当の拡充と機動的な自己株式取得により、総還元の増大と資本効率の向上を追求

３．全社戦略

事業…提供サービスの高度化と効率化、コンサルティング事業の強化、ソリューションの研究開発

コーポレート…専門人材の確保、組織力の強化

４．その他

詳細は、当社公式Ｗｅｂサイトにて公表している「中期経営計画 27-29」をご参照ください。

（資料掲載先）https://www.focus-s.com/company/20260515_middle_term_business_plan.pdf

※ご注意

本資料に記載されている業績予想及び将来に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、不確実な要素を含んでおります。従って、経済・事業環境等の変化等、様々な要因により変動することがありますので、確実性を保証するものではありません。また、将来に関する記載の更新や修正を公表する義務を一切負うものではありません。

以上