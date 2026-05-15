クラブフロアリニューアル10周年を記念した宿泊プランを販売【グランドプリンスホテル広島】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2027年3月31日（水）まで、18・19階のクラブフロアリニューアル10周年を記念した宿泊プランを販売しております。

クラブフロア専用ラウンジ（イメージ）G7クラブフロア プレミアデラックスツイン（イメージ）

クラブフロアは2006年に「プリンスクラブフロア」として誕生し、2016年に「広島 瀬戸内海×至福のハーモニー」をコンセプトにリニューアルいたしました。客室には瀬戸内の情景をモチーフにしたインテリアを採用したほか、クラブフロアとスイートルームのご宿泊者さま専用のラウンジが誕生。瀬戸内の風景とシームレスにつながり、ワンランク上の寛ぎをお楽しみいただけるフロアとして、多くのお客さまにご利用いただいてまいりました。

今回の宿泊プランは、世界遺産登録から30周年を迎える「宮島」がキーワード。クラブフロアへのご宿泊に、宮島名物の穴子料理を取り入れた「広島 なだ万」のプラン限定ディナーが付いたプランと、ホテル前桟橋から宮島へ約26分でアクセスできる高速船チケット（片道）が付いたプランをご用意しております。

この機会にぜひ、クラブフロアでの上質なご滞在と瀬戸内の魅力を体感するひとときをお過ごしください。

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026-clubfloor-10th/

クラブフロア10周年記念宿泊プラン 概要

【プラン限定「広島 なだ万」ディナー付】クラブフロアリニューアル10周年記念ステイ

ディナータイムは、中四国唯一の「なだ万」で寛ぎのひとときを。軽やかな食感の麦酒揚げを酒盗のソースと合わせた一皿や、山椒が香る釜炊きご飯など、宮島名物の穴子料理を取り入れた、プラン限定の献立をご用意いたします。夕食の前後に、クラブフロア専用ラウンジで食前酒、食後酒をお楽しみいただくのもおすすめです。

厳島神社世界遺産登録30周年 × クラブフロアリニューアル10周年記念ステイ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3694_1_2bd024fb19bdb50bc958d5d54c9e0d85.jpg?v=202605150851 ]ディナー（イメージ）

ホテル前桟橋から宮島まで約26分。渋滞などのストレスを感じることなく、ショートクルーズを楽しみながらご移動を。

「宮島ロープウエー」など、島内や宮島口エリアの対象施設で優待が受けられる「宮島アクティビティパスポート」付き。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3694_2_16f6bb4d537f9422954cbeb5981614e1.jpg?v=202605150851 ]宮島行き高速船（イメージ）

クラブフロア 概要

「広島 瀬戸内海×至福のハーモニー」をコンセプトにした、ホテル18・19階のフロア。

海辺の解放感と風景との一体感を生かし、降り注ぐ太陽の光や移り行く時間とともに表情を変える瀬戸内海をモチーフにしたデザインを採用しております。スイートルーム2室を含む全48室の客室は多彩な広さ・デザインをご用意しており、最大4名さまでご宿泊いただけるお部屋もございます。

クラブフロア、スイートルームご宿泊者さま専用のクラブラウンジでは、オードブルやお飲みもの、各種サービスをご利用いただけます。

クラブフロア専用ラウンジ（イメージ）クラブフロア専用ラウンジ（イメージ）

※料金はいずれも2026年5月15日（金）現在のものです。※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。