香りのばらまつり開催（国営越後丘陵公園）

一般財団法人 公園財団

昨年の様子

国営越後丘陵公園(新潟県長岡市）では、5月23日（土）～6月14日（日）に香りのばらまつりを開催します。

- 期間中は優秀庭園賞受賞記念イベントや栽培教室など、バラ関連のイベントが目白押しです。- 約800品種2,400株が一斉に開花するのは初夏だけです。- ながおか香りのばら園は、昨年5月に世界バラ会連合が認定する優秀庭園賞を受賞しました。本年5月1日（金）には優秀庭園賞銘板除幕式を開催し、バラ園入口に銘板がお披露目となりました。- 今年は昨年よりも開花が早く、「香りのばらまつり」に合わせて見頃となる見込みです。- 朝一番のバラの香りが楽しめる「モーニングオープン（8：00～）」（5/23、24、30、31）や、バラのライトアップが楽しめる「サンセットオープン（～20：00）」（5/30、31、6/6、7）を開催します。

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