「デジタルレストラン byGMO」、 Uber Direct による配送連携を開始【GMOフィナンシャルゲート】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルゲート株式会社（＊1）（代表取締役社長：杉山 憲太郎、以下「GMO-FG」）は、飲食店向けオペレーション支援・モバイルオーダーサービス「デジタルレストラン byGMO」において、2026年5月中旬より Uber Direct とのシステム連携を開始します。

これにより、飲食店は自社の注文ページからデリバリー注文を受け付け、 Uber Eats の配達ネットワークを活用した商品のお届けができるようになります。また、自社チャネルを通じて注文を受け付けることで、手数料を大幅に抑えられるため、飲食店の収益性改善も可能となります。

（*1）GMO-FGは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社の連結会社です。

【背景】

飲食店を取り巻く事業環境では、原材料費や人件費の上昇、慢性的な人手不足などを背景に、注文受付・会計・調理指示・受け渡しといった店舗オペレーション全体のデジタル化ニーズが高まっています。

「デジタルレストラン byGMO」は、こうした課題に対応するサービスとして、モバイルオーダー、テイクアウト・デリバリー受付、POS連携などを通じ、業務効率化と顧客満足度の向上を支援してきました。

【概要・展望】

本連携により、既にデリバリープラットフォームを活用している店舗では、自社チャネル販売に切り替えることでプロモーション費用が不要となり、サービス利用料のみに手数料を抑えられることから、飲食店は収益性の改善と販売価格の最適化を図りやすくなります。加えて、これまで配達体制の確保が課題となっていた店舗でも、自社注文ページからデリバリー注文を受け付けられるようになります。

今後もGMO-FGは、多様な外部連携や機能拡張を通じて、飲食店の売上拡大と収益性向上に貢献してまいります。

【GMOフィナンシャルゲート株式会社について】

GMO-FGは、対面店舗でのクレジット・デビット決済を軸とした決済代行事業者として、1999年9月の創業以来26年の実績と信頼を築いてまいりました。ICカード対応の共同利用センターとして、経済合理性とテクノロジーの先進性で業界の革新に取り組んでいます。据置・モバイルなどのCCT端末（共同利用端末）に加え、病院・ゴルフ場向けの自動精算機等での組込型決済サービスも行っており、キャッシュレス化のチェンジリーダーとして社会に貢献してまいります。

以上

【GMOフィナンシャルゲート株式会社】（URL： https://gmo-fg.com/(https://gmo-fg.com/) ）

会社名 GMOフィナンシャルゲート株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4051）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目1４番６号 ヒューマックス渋谷ビル6F

代表者 代表取締役社長 杉山 憲太郎

事業内容 ■クレジット、デビット、銀聯カード等の決済処理サービス事業

資本金 16億38百万円

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】（URL： https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) ）

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社（東証プライム市場 証券コード：3769）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL： https://group.gmo/(https://group.gmo/) ）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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