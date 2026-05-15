【松屋フーズ】2027年３月期記念配当の実施と予想配当に関するお知らせ

株式会社松屋フーズホールディングス

当社は2026年６月16日に創業60周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたる暖かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

つきましては、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝の意を表するため、2027年３月期の中間配当及び期末配当において、それぞれ１株あたり１円、年間２円の記念配当の実施を予定いたします。

2027年３月期 配当予想

※ 2027年３月期の中間配当は、2026年11月開催予定の取締役会の決議をもって、2027年３月期の期

末配当は、2027年６月開催予定の第52期定時株主総会での決議をもって正式に決定する予定です。

【参考】

2026年３月期の配当につきましては、以下の通り、6月25日開催予定の第51期株主総会に提案し決議する予定です。

尚、本日公表の決算短信にも記載しておりますが、2026年３月期の営業利益・経常利益・当期利益におきまして、過去最高益を達成致しました。こちらもひとえに日頃より当社商品をご愛顧いただいております株主の皆様をはじめ、関係各位の厚いご支援の賜物でありますこと、重ねて厚く御礼申し上げます。