20周年を迎える『秘密結社 鷹の爪』が『SHIBUYA ANIME BASE』で特集！オリジナルアニメや、FROGMANの制作秘話インタビューも！ABEMA見逃し配信にて掲載中

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）が制作し、今年20周年を迎えるアニメ『秘密結社 鷹の爪』の作者・FROGMANが、2026年5月8日（金）に「ABEMA」にて生放送されたアニメ／ポップカルチャー情報番組『SHIBUYA ANIME BASE（＃シブアニ）』#85に出演し、シリーズ20周年を迎えた同作の制作秘話や独自のコンテンツの制作哲学を語りました。

放送URL：https://abema.go.link/bUaAr

■番組内容

番組は今年20周年を迎えた『秘密結社 鷹の爪』の吉田くんと総統による、シブアニオリジナルコラボアニメから豪華にスタート。番組後半の業界深掘りコーナーでは、監督・脚本・声優を全て1人でこなす生みの親・FROGMANのアニメ作りに密着しています。

FROGMANは自身の圧倒的な制作スピードについて、「打ち合わせがないのでコミュニケーションコストがかからない」「おかげさまで吉田くんの20年やっているので過去の素材が豊富にあり作業を効率化できる」と明かし、「日本のコンテンツの一番の強みは『速さ』。高速でPDCAを回せるから世界が憧れるコンテンツになる」と熱弁しました。

また、初期の島根時代は「全部布団の中でアフレコをやっていた」という秘話や、吉田くんの声が音声加工ではなくFROGMANの地声の切り替えであるという事実が明かされると、スタジオの出演者からは「ずっと加工してると思ってた！」「一人なのすげー！」と驚きの声が上がりました。

DLEは今後も、『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする自社IPの展開を軸に、既存の枠組みにとらわれない独自のコンテンツ開発に邁進してまいります。テクノロジーとクリエイティビティを融合させた「新たな表現」の追求を通じ、エンターテインメントの可能性を拡張し、多様な価値観が共鳴する豊かな社会の実現に貢献してまいります。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組 『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#85

放送日：2026年 5月8日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/bUaAr

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：稲垣好

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■URL

「ABEMA」 ：https://abema.tv/

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.abema

App Store ：https://apps.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1(https://apps.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1)

Amazon Appstore ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01M5DGW0G/

「ABEMA」アニメ公式X（旧Twitter） https://twitter.com/Anime_ABEMA

■『秘密結社 鷹の爪』とは

世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。

様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎えた。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメ・キャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。IPオーナーとして自社コンテンツの開発・活用をはじめ、ミドルクオリティのアニメーションを短納期で実現させる「オルタナティブ・アニメ」事業も展開。2025年にはAI映像スタジオ「OBETA AI STUDIO」を開設するなど、AIとIPを組み合わせた新たなコンテンツビジネスを加速させている。