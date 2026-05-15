第8回 国際 建設・測量展 (CSPI 2026)出展のご案内

株式会社タダノ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

株式会社タダノは、建設業界・測量業界の次世代を担う、建機・重機・アタッチメント・建設DX・i-Construction など、進化し続ける業界最先端の製品・技術・サービスが一堂に集結する「CSPI 2026」（2026 年6 月17 日(水)～6 月20 日(土)、会場：幕張メッセ）に出展します。

この展示会は、デジタル庁・経済産業省・国土交通省・環境省の後援と建設・測量の関係18 団体の協力のもと、生産性向上に向けた最先端の技術が紹介される国内最大級の展示会となります。

みなさまのご来場を、お待ちしております。

1. 展示会概要

・展示会名： 第8回 国際 建設・測量展 (CSPI 2026)

・公式サイト：https://cspi-expo.com/

・開催期間： 2026 年6 月17 日(水)～ 6 月20 日(土)（10 時～17 時・最終日は16 時まで）

・会 場： 幕張メッセ1～8 ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX

2. 当社出展ブース

・屋内小間番号：「12-70」（展示ホール４）

・屋外小間番号：「ODA-57」（屋外展示場ANNEX）

3. 出展内容

当社が中期経営計画（24-26）で掲げる『Reaching new heights』のスローガンのもと､環境対応

製品の拡充、新技術・新領域への挑戦で広がる製品ラインアップの充実を、来場者のみなさまに

実感いただける展示を予定しています。

１. 屋内ブース

出展機の実演デモストレーションを予定しています。

■ラフテレーンクレーン「CREVO700 G5」＋「バッテリ式e-PACK」

70t クラスのラフテレーンクレーンのモデルチェンジと共に、クレーン作業時のCO2排出ゼロを実現するバッテリ式 e-PACK を新たに開発。デモストレーションでは、電動油圧ポンプの作動によるCO2排出ガス「ゼロ」と低騒音を体感いただけます。

■ 電動カーゴクレーンEVOLT

EVトラックに架装の電動カーゴクレーンを正式販売に先駆けて出品。 ディーゼルエンジンではなく電気の力で移動し、クレーン作業を行うことができます。夜間や、屋内における作業などでの活躍が期待されています。

■ 屈伸ブーム型クローラ式 高所作業車 Octoplus 21【参考出品】

新たにタダノグループに加わったManitexグループ(Oil & Steel社)の製品。リチウムイオンバッテリでのフル操作を実現し、最大地上高は18.7mのラジコンモデルです。最小搬送幅 約80ｃｍで建築中の狭い現場も移動でき、CO2排出ゼロのクリーンで静かな作業を実現します。

■ 教育用シミュレータ【VR体験】

360°のVR空間で、クレーンの稼働を再現。現場で活きる「プロの感覚」を育てます。

移動式クレーン免許取得のためのコースがVRで体験できるため、免許取得に向けたトレーニングや、クレーン操作の安全教育に向けた活用が期待されています。

■ リングリフトクレーン【VR体験】

新たにタダノグループに加わったタダノインフラソリューションズの製品で、次世代の洋上風力設備の建設が可能です。世界トップクラスの 約180mの高揚程と、最大作業半径 約160mを誇ります。展示会では、このリングリフトクレーンの高揚程からの視界を、VRで体験いただけます。

２. 屋外ブース

出展機の実演デモストレーションを予定しています。

■ ホイール式高所作業車 AS-12P (NUS12W-7)

一般工事や造船工事で活躍するホイール式の高所作業車。コンパクトな後方小旋回構造で、ステアリング時の視認性も向上。DPFメンテナンスフリーのエンジンを採用しています。製品への試乗体験も可能です。

■ 配電工事用高所作業車 AT-146TE

油圧ユニットバッテリに、新たにリチウムイオンバッテリを採用。それにより従来の鉛バッテリに比べ補水作業等メンテナンスが不要で、お手を煩わせることがありません。充電時間を大幅に短縮し、より長い作業時間をお約束します。

以上