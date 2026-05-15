福島県浪江町の“今”と伝統文化に触れる夜

シビレ株式会社

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：鈴木翠）は、ローカルハブスペース「OFF TOKYO」にて、2026年5月18日（月）にイベント「浪江町の“今”に触れる夜 ― 田植踊りと町内ツアー事前セッション ―」を開催いたします。

詳細を見る :https://offtokyo.jp/ownevent/namie0518/

本イベントは、福島県浪江町で7月に開催予定の町内ツアーに先駆けて行う事前セッションです。東日本大震災を経て、少しずつ人々の営みが戻りつつある浪江町をテーマに、地域に受け継がれてきた「田植踊り」や「盆踊り」を通じて、“地域と関わる”ことの意味を考える機会を提供します。

イベント当日は、浪江町で伝統文化の継承活動を続ける「樋渡・牛渡田植踊り保存会」副会長の伊藤まり氏をゲストに迎え、文化継承のリアルや、震災後の浪江町の変化について語っていただきます。また、実際に田植踊りを体験できる参加型プログラムや、浪江町の食文化を味わいながら交流できる懇親会も実施予定です。

開催背景

写真：及川裕喜

福島県浪江町は、東日本大震災と原子力災害の影響により、一時は全町避難を余儀なくされた地域です。それから年月が経ち、現在は新たな挑戦や地域文化の再生が少しずつ進んでいます。

その中で、地域の祭りや伝統芸能を“次の世代へどう受け継ぐか”は、浪江町にとって重要なテーマの一つです。

今回のイベントでは、地域文化を「見る」だけではなく、「体験する」ことを通じて、浪江町の今と、そこに暮らす人々の想いに触れていただきます。また、7月開催予定の町内ツアーに向けた事前セッションとして、地域との関わり方を考えるきっかけづくりを目指します。

イベント概要

写真：及川裕喜

イベント名

浪江町の“今”に触れる夜 ― 田植踊りと町内ツアー事前セッション ―

日時

2026年5月18日（月）19:00～21:00

会場

ローカルハブスペース「OFF TOKYO」

東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F

参加形式

会場参加 または オンライン参加

参加費

会場参加：1,000円（オンライン参加：無料）

申込URL

https://offtokyo.jp/ownevent/namie0518/

プログラム

19:00～19:10｜オープニング

本企画の背景や、7月開催予定の町内ツアーについてご紹介します。



19:10～19:30｜今の浪江町

震災後の歩みと、現在の暮らし。今、浪江町で起きている変化についてお話しします。

19:30～20:00｜田植踊りトークセッション・体験

登壇：樋渡・牛渡田植踊り保存会 副会長 伊藤まり氏

・保存会の取り組み

・田植踊りの歴史と意味

・地域文化を受け継ぐことのリアル

20:00～21:00｜交流セッション（懇親会）

懇親会では、「なみえ焼そば」をはじめ、鈴木酒造店の日本酒「磐城壽」など、浪江町の食文化を味わいながら参加者同士で交流いただけます。

ゲストプロフィール

伊藤まり 氏

樋渡・牛渡田植踊り保存会 副会長

東京都日本橋生まれ。1987年、結婚を機に浪江町へ移住。婦人会の一員として田植踊りの伝承に携わり、子どもたちへの指導を始める。その後、東日本大震災を経験し、一時活動が途絶えるも、2020年の八坂神社再建落成式での奉納をきっかけに活動を再開。現在は、新たな移住者の協力も得ながら、地域文化の継承活動を続けている。

当日の見どころ

・浪江町公式キャラクター「うけどん」が登場



・「なみえ焼そば」や鈴木酒造店の日本酒「磐城壽」など、浪江町ならではの食を提供予定

・地元関係者と直接交流できる機会

・7月開催予定の町内ツアー詳細を先行案内

こんな方におすすめ

写真はイメージです写真はイメージです

・地域との新しい関わり方を探している方

・移住や二地域居住に興味がある方

・福島県や浪江町に関心がある方

・地域文化や祭りの継承に興味がある方

・“観光”ではなく、“関わる体験”をしてみたい方

OFF TOKYOについて

「OFF TOKYO」は、“東京にこだわらない生き方”をテーマに、地域との新しい接点や価値観に出会うためのローカルハブスペースです。移住や二地域居住に限らず、地域と多様な形で関わる人々が集まり、交流や挑戦が生まれる場づくりを行っています。

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：崎田

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）