FIFAワールドカップ2026(TM) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー選出 長友佑都選手コメント

東京フットボールクラブ株式会社

2026年6月、7月にメキシコ、カナダ、アメリカで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』に臨むSAMURAI BLUE(日本代表)メンバーに、当クラブ所属の長友佑都選手が選出されました。

長友選手のコメントを送付させていただきます。

長友選手コメント

Q、本当におめでとうございます。 まずは代表メンバー選出への想いをお聞かせいただけますでしょうか。

Ａ、ありがとうございます。今回で5回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、FC東京のチームメイト、スタッフも含めて、ファン・サポーターのみなさんの声もそうですが、本当にみなさんの支えがなかったらここまで来ることはできませんでした。もう感謝しか出てきません。本当に「ありがとう」ということを、みなさんに伝えたいです。

Q、このFIFAワールドカップ2026(TM)に対する意気込みをお聞かせください。

A、やはり優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたいと思います

Q、先ほど、感謝という言葉がありましたが、あらためて最後にファン・サポーターのみなさんに、またFC東京に関わるすべてのみなさんにメッセージをお願いします。

A、FC東京のファン・サポーターのみなさん、ワールドカップのメンバーに選んでいただくことができました。本当にありがとうございます。僕が2021シーズンにFC東京に帰ってきて約5年になるのですが、本当にいろいろなことがあるなかで、苦しいこともたくさんありましたが、本当にみなさんの声や応援に支えられて、自分はここまで来ることができました。この5大会目のワールドカップというのは、非常に大きな夢であり目標でしたが、みなさんがいなければ、このFC東京でなければ、僕は選ばれなかったと思っています。感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。そして、明日の浦和レッズ戦はチームにとって非常に大事な試合となります。まだ優勝の可能性があるので、絶対にみんなで優勝して、ワールドカップに行きたいです。頑張りましょう！