GGPT、夏の暑さ対策アイテムを期間限定価格で販売

九洋洲 Joychou 株式会社

生活雑貨ブランド「GGPT」は、夏の暑さ対策アイテム「GGPT クールマット・アイス枕」の期間限定セールを2026年5月15日（金）から5月25日（月）まで実施いたします。

通常価格3,999円のところ、期間中は2,999円で販売。カラーは2色展開となっております。

本製品は、28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用した冷感グッズで、寝苦しい夜やオフィス、アウトドアなど、さまざまなシーンで快適なひんやり感を提供します。

暑い季節を快適にサポートする冷感アイテム

GGPT クールマット・アイス枕は、ネッククーラーの技術をもとに、日本のライフスタイルに合わせて設計された冷感アイテムです。

28℃以下の環境で自然凍結するPCM素材を採用しており、冷蔵庫で冷やすことでさらに高い冷却感を得ることができます。

エアコンや扇風機の風が苦手な方や、電気代を抑えながら暑さ対策をしたい方にも取り入れやすい仕様です。

枕・椅子・車内など幅広いシーンで活躍

サイズは「41×30cm」。

シートタイプのため、枕の上に敷いてアイス枕として使用できるほか、椅子や床に敷いてクッション感覚でも使用可能です。

さらに、折りたたみ可能な軽量設計により、持ち運びにも便利。

オフィス、車内、キャンプ、スポーツ後など、暑さが気になるさまざまな場面で活躍します。

また、発熱時のクールダウンや、スポーツ後のアイシング用途としても使用できます。

結露しにくいPCM素材を採用

従来の氷枕や冷却ジェル製品と異なり、GGPT クールマット・アイス枕は結露しにくいPCM素材を採用。

寝具や衣類が濡れにくく、快適に使用できる点も特長です。

自然凍結時でも約60～120分の冷感が持続し、冷蔵庫で冷やすことでさらに長時間の使用が可能。

繰り返し使用できるため、日常使いしやすいアイテムとなっています。

安全性・耐久性試験をクリア

本製品は、日本文化用品安全試験所にて安全性・耐久性試験を実施済み。

素材選びにも配慮し、小さなお子さまやペットと暮らす家庭でも使いやすい冷感グッズとして展開しています。

ベビーカー用の冷却シートや、ペット用のひんやりマットとしても活用可能です。

24ヶ月保証付きで安心サポート

GGPT クールマット・アイス枕には、24ヶ月の保証期間を設けています。

万が一、不具合が発生した場合には、日本語によるカスタマーサポートで迅速に対応いたします。

セール概要

ブランドについて

- ブランド名：GGPT- 商品名：GGPT クールマット・アイス枕- セール期間：2026年5月15日（金）～5月25日（月）- 通常価格：3,999円（税込） セール価格：2,999円（税込）- カラー展開：2色

GGPTは、日常生活をより快適にする生活雑貨・季節用品を展開するブランドです。

使いやすさと実用性を重視し、毎日の暮らしに寄り添うアイテムを提案しています。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D31D9QMLJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com