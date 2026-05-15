ぱーてぃーちゃん信子、画面暗転の生放送ハプニングに“神対応”！大胆ポージングで画面独占｜元プロドライバー松田次生監督がゲーム企画でまさかのクラッシュ！コントローラーを傾ける熱演に爆笑

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国内最高峰のGTカーレース「SUPER GT」の2026年シーズンのレースダイジェストや初心者でも楽しめるオリジナル企画をお届けする番組『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』を放送中です。#2では、「Rd.2 富士スピードウェイ」の模様を生放送にてお届けしました。番組内では、「ぱーてぃーちゃん」の3人と、NISMOの松田次生監督、KONDO RACINGの名取鉄平氏がペアを組み、『グランツーリスモ7』で対決する特別企画が実施されました。

■元プロドライバー・松田次生監督がまさかのクラッシュ！？コントローラーをハンドルのように傾ける白熱プレイ

第1戦の企画を前にして、名取氏は「中学生の頃はバリバリやってました。結構ゲーマーです」と自信をのぞかせました。その一方で松田監督は「昔はやってたんだけど、最近やってないんで。ちゃんとドライバーは降りちゃったので走れるか心配」と、やや不安げな様子を見せていました。

最初にコントローラーを握ったのは、金子きょんちぃと松田監督。スタート直後から「ぶち抜き！」と猛スピードで飛び出した金子きょんちぃでしたが、そのまま第1コーナーでコースアウト。すると、その後ろを走っていた松田監督もまさかのコースアウトを喫してしまいます。元相方でもあった名取氏から「なんかちょっとゲームは苦手なのかな」と苦笑いが漏れ、信子も「これは泥試合の予感だ！」と鋭いツッコミを入れました。

その予感は的中し、金子きょんちぃがスピードを出したままコースを間違えた直後、慎重に走っていたはずの松田監督もブレーキングを失敗してしまいます。コントローラーをまるで実車のハンドルのように90度以上傾けながら操作するも、コーナーで曲がりすぎてウォールへ激突。「あー！やばいやばい！俺、コースアウトしちゃったんだけど」と焦る松田監督に対し、実況の辻歩アナも「ともにクラッシュ！コースに戻って！戻って！」と声を上げる大混乱な展開となりました。

ABEMAのコメント欄では「コントローラーはハンデすぎる」「ステアリングくらいコントローラー回すねｗ」「プロがコントローラーでやる珍しい企画」とシュールな光景に注目が集まる一方、「ヘアピンの進入は次生さんさすが」「やっぱり慣れるの早い」と、徐々にゲームへ適応していく松田監督を評価する声も上がりました。勝負の終盤では名取氏が驚異の追い上げを見せるもあと一歩届かず、プロドライバー同士の意地も垣間見える熱戦となりました。

【ABEMA】名取鉄平選手と松田次生監督がグランツーリスモで爆走!(前半)

https://abema.tv/video/episode/16-101_s20_p26

■画面暗転のハプニング発生！ぱーてぃーちゃん信子の大胆ポージングによる“神対応”に絶賛の声

続く第2戦では、信子＆名取ペアと、金子きょんちぃ＆松田監督ペアの対戦が行われました。最初は信子と松田監督が対決し、初プレイながら絶叫しつつマシンを走らせた信子に対し、名取氏も「結構うまいですね」と驚くほど安定した走りを披露し、2分32秒のラップタイムを記録しました。しかし、松田監督は貫禄の1分40秒台をマークし、両チームには約52秒もの大差がつきました。

ここからコントローラーを引き継いだ名取氏が圧巻の安定感で猛追を開始し、コースアウトを連発する金子きょんちぃのマシンをついに視界に捉えました。しかしその瞬間、画面が突然暗転するトラブルが発生。辻歩アナが「まさかのトラブル！」と実況してスタジオが騒然とするなか、すがちゃん最高No.1が「お母さんが掃除機でコンセント抜いた！？」とボケを入れ、信子も「めっちゃいい感じだったのに！デッドヒートだったろ！」とカメラに訴えかけました。

再戦は行われず企画は終了となりましたが、直後に信子が中央カメラの真正面へと移動。胸元の開いた衣装姿でグラビア撮影のようにポージングを続け、画面の半分近くを独占し混乱するスタジオを和ませました。これには松田監督も思わず「かっこいい…」とつぶやき、辻歩アナが「独り占めの時間です」と実況する横で、すがちゃん最高No.1は「最悪です」と即ツッコミ。名取氏も天井を見上げながら大笑いするなど、スタジオは大きな盛り上がりを見せました。

ファンからも「セクシー！」「一番面白いオチだった」「貴重な生バラエティ」といった反響が寄せられ、生放送ならではのハプニングから生まれた信子のファインプレーが大きな話題となりました。

【ABEMA】GTドライバーvsぱーてぃーちゃん 衝撃の結末!(後半)

https://abema.tv/video/episode/16-101_s20_p27

モータースポーツの興奮とバラエティの楽しさが融合した『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』を、是非「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

■ABEMA『#2 富士スピードウェイ 笑って学べる!超GTぱーてぃー』放送概要

放送日時：5月8日(金) 21時～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/A8XAMpR9f4BAUX

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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