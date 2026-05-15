【札幌すすきのに凱旋】夜パフェ専門店『夜パフェバー &VIGO』2026年5月15日オープン

株式会社CARTON

株式会社CARTON（本社：千葉県柏市、代表取締役：櫻井 航）は、当社が運営する夜パフェ専門店「Parfait Bar &VIGO（パフェバー アンドビーゴ）」を、北海道・札幌すすきのにて2026年5月15日（金）にオープンすることをお知らせいたします。

「パフェバー &VIGO」は首都圏を中心に店舗展開を行い、近年は出店を加速しながら成長を続けている夜パフェ専門ブランドです。

今回のすすきの店は、“夜パフェ発祥の地”札幌への出店という、ブランドにとって象徴的な位置づけとなります。

「パフェバー &VIGO」のココがすごい！

● パフェとお酒を同時に楽しめる「パフェバー」という新たな業態

● 毎月パティシエ監修の新作パフェを提供

● 全国で拡大を続ける注目のスイーツブランド

■“夜パフェ発祥の地”札幌へ、逆輸入出店

「夜パフェ」は、札幌・すすきので生まれた文化として全国的に知られています。

食後にパフェを楽しむ“締めパフェ”のスタイルは、今や全国へと広がりを見せています。

『パフェバー &VIGO』は、その文化に着想を得て独自の進化を遂げてきたブランドとして、今回“逆輸入”という形で本場・札幌へ出店いたします。

札幌のナイトカルチャーと融合した新たな夜パフェ体験を提供いたします。

■夜パフェ激戦区・すすきので打ち出す“BARとしての夜パフェ”

すすきのには多くの夜パフェ専門店が集まり、全国でも有数の激戦区として知られています。

その中で『パフェバー &VIGO』は、“パフェとお酒を主役にしたBAR業態”としての側面をより強く打ち出している点が特長です。

単なる“締めのデザート”としてのパフェではなく、パフェとドリンクのペアリングを前提とした味の設計や、バーのように過ごせる空間づくりにより、

「締め利用」にとどまらず“一軒目としても成立する店舗”という新たなポジションを提案します。

■カクテルのように楽しむ、新感覚の「夜パフェ」

「夜パフェ」とは、食事の後にお酒とともに楽しむデザート、またはバー空間で味わう大人向けのパフェです。

一般的なパフェとは異なり、甘さを抑えた軽やかな味わいと、旬のフルーツやジュレ、クリームなどを幾層にも重ねた美しい構成が特長。

まるでカクテルのように繊細な味わいをお楽しみいただけます。

■毎月新しいパフェに出会える

「パフェバー &VIGO」では、パティシエが監修する月替わりのパフェを展開しています。

旬の食材を最大限に活かすためグランドメニューは設けず、訪れるたびに新しい味と出会える体験を提供しています。

■すすきの中心、“ニッカ看板”目前の好立地

出店場所は、すすきのの象徴ともいえるニッカウィスキー看板の目の前。

観光客・地元客ともに行き交うエリアに位置し、食後の“締め”や2軒目利用として気軽に立ち寄れるロケーションです。

席数は22席とし、バーのように落ち着いた空間設計に。

夜のひとときをゆったりと楽しめる店舗となっています。

■スイーツもお酒もノンアルコールも。大人が楽しめるパフェバー

当店では、パフェとドリンクのペアリングを通して、甘味と香りの重なりが生み出す新しい味わいをご提案します。

ソムリエが厳選したワインをはじめとしたアルコールドリンクに加え、和紅茶や中国茶、オリジナルブレンドコーヒーなどノンアルコールドリンクも充実。

お酒を飲まれる方も、そうでない方も楽しめるラインナップとなっています。

“締めパフェ”にとどまらない、新しい夜の過ごし方を提供いたします。

■店舗概要

＜Parfait Bar &VIGO すすきの店＞

オープン日：2026年5月15日（金）

住所 ：北海道札幌市中央区南4条西3-9-5 八のじビルB1

アクセス ：札幌すすきの駅 徒歩2分

営業時間 ：17:00～24:00

席数 ：20席

■会社情報

企業名 ：株式会社CARTON

本社所在地：千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区-2 ショップ&オフィス棟6F

代表者 ：代表取締役 櫻井航

HP URL ：https://www.carton-inc.com/