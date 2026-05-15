「【株式投資型クラウドファンディング実施中】AI×防災テック市場の可能性 ― HiSR株式会社 特定投資家様向け説明会」

HiSR株式会社

弊社は千葉大学関連スタートアップのHiSR株式会社でございます。主な事業としてAIと様々な地球物理データを用いた科学的地震短期予測の研究開発を実施しています。本ウェビナーでは、拡大するAI×防災テック市場の今後の可能性について解説いたします（https://peatix.com/event/5005092）。特に近い将来発生が予想される南海トラフ地震では想定される死者数が30万人にも上り、損害保険会社様、インフラ系企業様などから高い関心をいただいています。実例として、弊社の株式投資型クラウドファンディングの取り組みをご紹介させていただきます。現在FUNDINNOで実施中の、株式投資型クラウドファンディングの申し込み期間が「5月25日まで延長」されています。 現状、多くの方のご協力により目標額の５４%に達しています。弊社は長年の千葉大学での研究シーズに基づき、本気で地震短期予測の実現に取り組んでいます。研究の段階は概ね超え、いよいよ社会実装段階です。新たな地震予測AIを完成させ、南海トラフ地震による死者を極限まで抑えるため、一般の方はもちろん、特定投資家の方々のお力が特に重要です。 弊社の例を通じてAI×防災テック市場についてご紹介できればと思います。

配信URL：https://peatix.com/event/5005092

一般情報：http://fundinno.com/projects/751

特定投資家：https://fundinno.com/about_specific_investor#inquiry-button