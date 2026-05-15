Honda公認「スーパーカブ」の実車シートを利活用したスツールが登場！

株式会社小学館

累計生産台数が１億台を超えた今もなお世界中の人々に愛される、Hondaの名車「スーパーカブ」。

「スーパーカブチェアークラシック」は、実車の未使用シートを “生活になじむ家具” として仕立て上げた公式ライセンス商品です。小学館の総合通販サイト「小学館百貨店」にて予約販売がスタートします。

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「スーパーカブチェアークラシック」詳細およびご購入はこちら

https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c1040_lp_supercubchair.aspx

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小学館が発行する総合ライフスタイル誌『DIME』2026年7月号への記事掲載をきっかけに、Honda社内の有志によるアップサイクルプロジェクト「.uppar（アッパー）」内のコラボレーション企画として実現しました。

設計～製造は、静岡県焼津市の木工家具メーカー「木工のデン」が請け負います。

Super Cub Chair Classic（スーパーカブチェアークラシック）

税込み価格 49,500円 ※別途特別送料2,000円がかかります

予約受注期間：2026年5月15日～2026年7月31日

発送予定：2027年2月以降 順次発送予定

※100台限定生産

座面は実際の「スーパーカブ」の未使用シートを大胆にもそのまま利用。脚部の素材は強度に優れたブナ材を採用し、前脚部分はレッグカウルをイメージした湾曲形状にしつつ、木目を交差させて組み上げる独自の技法で強度を高めています。脚部の塗装はHondaをイメージした紅白カラーとし、後方の座面下にはオフィシャルライセンスプロダクトである証のロゴ入りプレートが光ります。

※写真は監修中のサンプルのため、仕様やデザインが変更となる場合がございます。

座り心地と耐久性を追求した実車の未使用シート

座面に使われているのは、業務利用も想定した「スーパーカブ」のシート。長時間の乗車にも対応する座り心地や、耐久性を高める設計思想のもと、Hondaが細部まで検討を重ねて開発したものです。

小柄な方でも前から足を回してまたぎやすい、股内でグリップがしやすいなど日本人の特性にあったフォルムや、表皮やクッション材の耐久性にもこだわりが詰まっています。

※シートの取り付け部分は加工が施されており、バイクへの転用はできません。

スーパーカブの記憶を引き継ぐ “家具”

「最も苦労したのは、バイクのシートをスツールとして成立させるための構造づくり」と語るのは、今回スツールの設計から製造までを一貫して行うクルマ好き木工職人・「木工のデン」の神野克昭さん。

イスとしての強度を確保しながらも、スーパーカブを連想させるフォルムを実現し、なおかつ生活空間に自然に溶け込ませるという難題を実現するため、何度もモックアップによる脚部の試作と調整を重ねました。

Hondaの有志メンバーによるプロジェクトから生まれた、完全限定生産の

オフィシャルライセンスプロダクト

本商品は、Honda社内有志によるアップサイクル商品化プロジェクト「.uppar」から生まれました。Hondaが在庫している修理交換用の補修部品のうち、保管期限切れで、廃棄対象のシートのみを活用しています。シートの数に限りがあるため、100台だけの完全限定受注生産となります。

商品仕様や開発メンバーへのインタビューなど詳細は、こちらのＵＲＬからご覧いただけます。

https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c1040_lp_supercubchair.aspx

設計から製造までを手掛ける「木工のデン」神野克昭さん（左）と

プロジェクトを担当するHonda サービスパーツ開発課の甲斐義大さん（右）