十和田湖湖水まつりの幻想的な光に包まれる「十和田湖ナイトクルーズ」、5月11日よりチケット販売中！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

十和田湖が属する十和田八甲田地域の国立公園指定90周年を祝い、第61回十和田湖湖水まつりは2026年6月13日（土）に開催いたします。大人気で、毎年発売早々にチケットが売り切れてしまう「十和田湖ナイトクルーズ」は今回も実施いたします。チケット販売は5月11日から開始いたしましたので、お気になる方はぜひ、十和田湖湖水まつりの公式ページ(https://kosuimaturi.com/)をチェックしてください。

十和田湖湖水まつりの会場である十和田湖畔休屋は、夜になると人工の光が少なく、そこから見える十和田湖も静かに表情を変えます。「十和田湖ナイトクルーズ」では遊覧船に乗り、透き通る夜空と漆黒たる水面の狭間に入り込んで、大自然の吐息を体感しながら、バルーンランタンと花火の共演を楽しむことができます。目の前いっぱいに広がるその景色は、十和田湖湖水まつりのナイトクルーズでしか出会えない特別な時間です。限られた人だけが乗船できる「湖上の特等席」で、そのひとときをお過ごしいただけます。

「十和田湖ナイトクルーズ」のチケットはオンラインで、5月11日より販売しております。乗船料金は大人こども一律7,200円とさせていただきます。なお、先着70名のご購入は早期予約割引に適用し、1名あたり6,800円となります。

ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ぜひご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

「十和田湖ナイトクルーズ」の詳細

(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉開催日

2026年6月13日（土）

※荒天時などにより順延また中止になる場合があります。

スケジュール

19:45 整列開始

20:00 乗船開始

20:15 出航

21:00 着岸

集合場所

十和田湖畔休屋 遊覧船桟橋

料金

通常 1名あたり7,200円（税込）

早割（先着70名限定） 1名あたり6,800円（税込）

チケット販売

オンラインのみ

【販売ページ】

https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/1200662

【支払方法】

クレジットカードで前払い

【注意事項】

キャンセルポリシー等を必ず販売ページにてご確認の上、チケットをご購入ください。

公式ページ

https://kosuimaturi.com/

主催

十和田湖湖水まつり実行委員会

お問合せ

十和田湖湖水まつり実行委員会事務局

【イベントについて】

TEL0176-75-1531

（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）

【ご予約について】

TEL0176-24-3006

（十和田奥入瀬観光機構）