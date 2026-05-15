十和田湖湖水まつりの幻想的な光に包まれる「十和田湖ナイトクルーズ」、5月11日よりチケット販売中！
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉
十和田湖が属する十和田八甲田地域の国立公園指定90周年を祝い、第61回十和田湖湖水まつりは2026年6月13日（土）に開催いたします。大人気で、毎年発売早々にチケットが売り切れてしまう「十和田湖ナイトクルーズ」は今回も実施いたします。チケット販売は5月11日から開始いたしましたので、お気になる方はぜひ、十和田湖湖水まつりの公式ページ(https://kosuimaturi.com/)をチェックしてください。
十和田湖湖水まつりの会場である十和田湖畔休屋は、夜になると人工の光が少なく、そこから見える十和田湖も静かに表情を変えます。「十和田湖ナイトクルーズ」では遊覧船に乗り、透き通る夜空と漆黒たる水面の狭間に入り込んで、大自然の吐息を体感しながら、バルーンランタンと花火の共演を楽しむことができます。目の前いっぱいに広がるその景色は、十和田湖湖水まつりのナイトクルーズでしか出会えない特別な時間です。限られた人だけが乗船できる「湖上の特等席」で、そのひとときをお過ごしいただけます。
「十和田湖ナイトクルーズ」のチケットはオンラインで、5月11日より販売しております。乗船料金は大人こども一律7,200円とさせていただきます。なお、先着70名のご購入は早期予約割引に適用し、1名あたり6,800円となります。
ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ぜひご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉
「十和田湖ナイトクルーズ」の詳細開催日
2026年6月13日（土）
※荒天時などにより順延また中止になる場合があります。
スケジュール
19:45 整列開始
20:00 乗船開始
20:15 出航
21:00 着岸
集合場所
十和田湖畔休屋 遊覧船桟橋
料金
通常 1名あたり7,200円（税込）
早割（先着70名限定） 1名あたり6,800円（税込）
チケット販売
オンラインのみ
【販売ページ】
https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/1200662
【支払方法】
クレジットカードで前払い
【注意事項】
キャンセルポリシー等を必ず販売ページにてご確認の上、チケットをご購入ください。
公式ページ
https://kosuimaturi.com/
主催
十和田湖湖水まつり実行委員会
お問合せ
十和田湖湖水まつり実行委員会事務局
【イベントについて】
TEL0176-75-1531
（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）
【ご予約について】
TEL0176-24-3006
（十和田奥入瀬観光機構）