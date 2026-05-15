ゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生タレント3名がデビュー！

グリーホールディングス株式会社

REALITY Studios株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、グリーホールディングス株式会社100％子会社）は、同社が運営するゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生として3名の新規タレントがデビューすることをお知らせいたします。

「すぺしゃりて」はゲームが大好き、ゲームが得意なタレントが集まる、ゲーム配信を活動の主軸とするVTuber事務所です。

2023年12月に1期生タレントが活動を開始して以来、日々多くの方に応援いただいております。

この度、2025年3月より開始した常設タレントオーディションを経て、昨年9月にデビューした4期生に続き、5期生タレント3名が活動を開始いたしました。

初配信は5月24日（日）20:00よりリレー配信、各タレントの配信後には初の3人コラボ配信を行いますので是非ご覧ください。

初配信スケジュール

2026年5月24日（日）

20:00～：蹄音かさね

20:30～：ロロ・オリフィス

21:00～：殴須賀ポコル

21:45～：5期生コラボ配信

タレント情報

蹄音かさね / Kasane Teion

初配信：2026年5月24日（日）20:00～

キャラクターデザイン：ういり（https://x.com/Uiri_r）

YouTube：https://www.youtube.com/@kasane_teion

X（Twitter）：https://x.com/kasane_teion

ロロ・オリフィス / Lolo Orifice

初配信：2026年5月24日（日）20:30～

キャラクターデザイン：ran9u（https://x.com/ran9u）

YouTube：https://www.youtube.com/@lolo_orifice

X（Twitter）：https://x.com/lolo_orifice

殴須賀ポコル / Pokoru Bokosuka

初配信：2026年5月24日（日）21:00～

キャラクターデザイン：トマリ（https://x.com/ttomarii）

YouTube：https://www.youtube.com/@pokoru_bokosuka

X（Twitter）：https://x.com/pokoru_bokosuka

「すぺしゃりて」について

ゲームが大好きな、ゲームが得意なタレントが集まるVTuber事務所です。

現在も新たな仲間を求めて常設のタレントオーディションを開催しております。

「すぺしゃりて」に関する最新情報は、公式サイト及び公式X（Twitter）でも発信してまいります。

公式サイト：https://specialite.games/

公式X（Twitter）：https://x.com/Specialite_JP

REALITY Studios株式会社について

多彩なタレントをマネジメント、プロデュースするVTuber事務所の運営を行っています。

https://reality-studios.inc/