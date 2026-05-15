ゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生タレント3名がデビュー！
REALITY Studios株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、グリーホールディングス株式会社100％子会社）は、同社が運営するゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生として3名の新規タレントがデビューすることをお知らせいたします。
「すぺしゃりて」はゲームが大好き、ゲームが得意なタレントが集まる、ゲーム配信を活動の主軸とするVTuber事務所です。
2023年12月に1期生タレントが活動を開始して以来、日々多くの方に応援いただいております。
この度、2025年3月より開始した常設タレントオーディションを経て、昨年9月にデビューした4期生に続き、5期生タレント3名が活動を開始いたしました。
初配信は5月24日（日）20:00よりリレー配信、各タレントの配信後には初の3人コラボ配信を行いますので是非ご覧ください。
初配信スケジュール
2026年5月24日（日）
20:00～：蹄音かさね
20:30～：ロロ・オリフィス
21:00～：殴須賀ポコル
21:45～：5期生コラボ配信
タレント情報
蹄音かさね / Kasane Teion
初配信：2026年5月24日（日）20:00～
キャラクターデザイン：ういり（https://x.com/Uiri_r）
YouTube：https://www.youtube.com/@kasane_teion
X（Twitter）：https://x.com/kasane_teion
ロロ・オリフィス / Lolo Orifice
初配信：2026年5月24日（日）20:30～
キャラクターデザイン：ran9u（https://x.com/ran9u）
YouTube：https://www.youtube.com/@lolo_orifice
X（Twitter）：https://x.com/lolo_orifice
殴須賀ポコル / Pokoru Bokosuka
初配信：2026年5月24日（日）21:00～
キャラクターデザイン：トマリ（https://x.com/ttomarii）
YouTube：https://www.youtube.com/@pokoru_bokosuka
X（Twitter）：https://x.com/pokoru_bokosuka
「すぺしゃりて」について
ゲームが大好きな、ゲームが得意なタレントが集まるVTuber事務所です。
現在も新たな仲間を求めて常設のタレントオーディションを開催しております。
「すぺしゃりて」に関する最新情報は、公式サイト及び公式X（Twitter）でも発信してまいります。
公式サイト：https://specialite.games/
公式X（Twitter）：https://x.com/Specialite_JP
REALITY Studios株式会社について
多彩なタレントをマネジメント、プロデュースするVTuber事務所の運営を行っています。
https://reality-studios.inc/