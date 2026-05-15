ゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生タレント3名がデビュー！

写真拡大 (全4枚)

グリーホールディングス株式会社

REALITY Studios株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、グリーホールディングス株式会社100％子会社）は、同社が運営するゲーム配信主体のVTuber事務所「すぺしゃりて」より、5期生として3名の新規タレントがデビューすることをお知らせいたします。




「すぺしゃりて」はゲームが大好き、ゲームが得意なタレントが集まる、ゲーム配信を活動の主軸とするVTuber事務所です。


2023年12月に1期生タレントが活動を開始して以来、日々多くの方に応援いただいております。



この度、2025年3月より開始した常設タレントオーディションを経て、昨年9月にデビューした4期生に続き、5期生タレント3名が活動を開始いたしました。


初配信は5月24日（日）20:00よりリレー配信、各タレントの配信後には初の3人コラボ配信を行いますので是非ご覧ください。



初配信スケジュール


2026年5月24日（日）


20:00～：蹄音かさね


20:30～：ロロ・オリフィス


21:00～：殴須賀ポコル


21:45～：5期生コラボ配信



タレント情報


蹄音かさね / Kasane Teion




初配信：2026年5月24日（日）20:00～


キャラクターデザイン：ういり（https://x.com/Uiri_r）


YouTube：https://www.youtube.com/@kasane_teion


X（Twitter）：https://x.com/kasane_teion



ロロ・オリフィス / Lolo Orifice




初配信：2026年5月24日（日）20:30～


キャラクターデザイン：ran9u（https://x.com/ran9u）


YouTube：https://www.youtube.com/@lolo_orifice


X（Twitter）：https://x.com/lolo_orifice



殴須賀ポコル / Pokoru Bokosuka




初配信：2026年5月24日（日）21:00～


キャラクターデザイン：トマリ（https://x.com/ttomarii）


YouTube：https://www.youtube.com/@pokoru_bokosuka


X（Twitter）：https://x.com/pokoru_bokosuka



「すぺしゃりて」について


ゲームが大好きな、ゲームが得意なタレントが集まるVTuber事務所です。


現在も新たな仲間を求めて常設のタレントオーディションを開催しております。


「すぺしゃりて」に関する最新情報は、公式サイト及び公式X（Twitter）でも発信してまいります。


公式サイト：https://specialite.games/


公式X（Twitter）：https://x.com/Specialite_JP



REALITY Studios株式会社について


多彩なタレントをマネジメント、プロデュースするVTuber事務所の運営を行っています。


https://reality-studios.inc/