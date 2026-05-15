【愛知県半田市】〈半田市民限定〉５,000円分を４,000円で購入できるプレミアムデジタル商品券 5月31日(日)まで申込受付中！

半田市役所

半田市は、物価高騰の影響を受ける市民の暮らしと企業活動を支援し、地域経済の活性化及びデジタル化の促進を図るため、PayPayアプリを活用してプレミアムデジタル商品券事業を実施しています。

本事業は、国の重点支援地方交付金及び県のげんき商店街推進事業費補助金を活用して行うものです。

概要

利用対象 12歳以上の市民（※PayPay本人確認機能（eKYC）で判別）

発行口数 132,000 口

発行形態 PayPayアプリによる電子商品券

5,000 円分の商品券を4,000 円で販売（プレミアム率25％）

申込口数 一人につき８口まで

※申込多数の場合は抽選となるため、申込口数の一部のみ当選となる可能性あり

利用店舗 市内のPayPay加盟店のうち、市とPayPayが対象店舗として指定した加盟店

商品券利用までの流れ

2026年5月31日（日）まで PayPayアプリから購入申込

2026年6月1日（月）15 時以降 メールで購入権取得通知

購入権取得通知後～2026年6月30日（火） 購入手続き

商品券購入後～2026年11月30日（月） 利用

利用者へのサポート

・コールセンター ☏0120-925-510

・サポート窓口

受付場所：半田市役所１階 101会議室

受付期間：6月11日（木）まで（土日祝日を除く）

9時～16時（最終受付は15時30分まで）

本件に関するお問い合わせ

半田市 市民経済部 商工企業立地課

電話：0569-84-0634