アクサ生命、世界禁煙デーに合わせて企業向け「禁煙プログラム」の第2期エントリーを開始

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：クリストフ・アヴネル、以下「アクサ生命」）は、来る5月31日の「世界禁煙デー」に合わせ「禁煙プログラム」の第2期エントリーを5月29日より開始します。本プログラムは、職場の健康意識向上と喫煙習慣を改善することで、職場の健康増進と企業の持続的成長に貢献することを目指しています。

喫煙者が独力で禁煙に臨むよりも禁煙補助薬等を活用する方が禁煙成功率は3 ～ 4倍も高まることが、厚生労働省の調査※1からも示されています。禁煙補助薬の提供に加えて参加企業の経営者や従業員が5人チームで禁煙に取組む習慣化アプリを活用する本プログラムは、更に高い効果を発揮することが期待されます。

トライアルおよび第1期で確認された高い禁煙成功率

アクサの「禁煙プログラム」は、2025年9月から12月のトライアルを経て、2026年1月から4月まで第1期を開催しました。これまでトライアルおよび第1期に参加した合計119名の喫煙者のうち、86名が3ヵ月間のプログラムを最後まで完了し、うち約6割にあたる51名が禁煙に成功しました。

■ トライアルおよび第1期参加企業からの声

- 「以前に禁煙にチャレンジして続かなかったが、今回はチームで禁煙を実施するということが励みになった」（30代男性、製造業）

- 「会社の仲間を巻き込んで参加したことで、日々の会話において禁煙状況の報告があり、それが成功の最大の要因」（50代以上男性、小売業）

本プログラムは、企業が健康経営を推進する上で喫煙という長年の課題を解決する効果が見込めるソリューションとなります。5月31日の世界禁煙デーに合わせ第2期エントリーを開始することで、企業における喫煙対策の重要性を改めて啓発し、より多くの企業が健康経営で成果を挙げられるよう支援してまいります。

従業員の喫煙が企業にもたらす課題

企業の持続的成長には健康経営の実践が不可欠です。従業員の健康を経営の重要な要素として位置づけ、積極的に投資することが、生産性向上や組織活性化に繋がります。また、近年「健康経営優良法人」認定も企業価値向上の重要な指標として注目されています。

喫煙は従業員本人の健康リスク増大のみならず、職場における受動喫煙の影響、さらには生産性損失や医療費増加など、企業にとっては多大な経済的・人的損失をもたらす深刻な課題であり、“喫煙率低下に向けた取組み”および“受動喫煙対策に関する取組み”が「健康経営優良法人」の認定要件になっています。

企業による従業員の禁煙支援は大企業において先行事例が見られますが、中小企業においては今後の課題であると言えます。 職場の喫煙課題の専門家でありアクサの「禁煙プログラム」の監修者でもある産業医科大学名誉教授 大和浩氏は、「中小企業における禁煙推進は、従業員の健康を守り企業の生産性を向上させる上で極めて重要。企業が積極的に禁煙を支援することは、最終的に社会全体の健康増進にも寄与する」と、中小企業の喫煙対策の重要性を指摘しています。

アクサ生命は、保険会社としていち早く健康経営に注目し、独自のノウハウとサービスを通じて全国の中小企業における健康経営の導入・実戦を支援してきました。今後、「禁煙プログラム」の展開を加速することで、サポート体制をさらに拡充してまいります。

■ 喫煙者自身の健康影響、及び周囲の受動喫煙の影響

■ 全国平均の喫煙率（現在習慣的に喫煙している者の割合（男性））: 24.2% ※2

■ 都市部の喫煙率が低い傾向：東京都 (20.7%)、神奈川県(21.1%)、大阪府(19.8%)、愛知県(20.3%) など ※2

■ 地方の喫煙率が高い傾向：北海道(34.6%)、長崎県(32.7%)、茨城県(30.7%)、群馬県(29.2%) など ※2

アクサの「禁煙プログラム」の概要

企業の健康経営を支援する「健康経営サポートパッケージ」の一環で、職場の喫煙対策に特化したプログラムです。 これまでトライアルおよび第1期で蓄積したノウハウも踏まえ、5月29日より第2期エントリーを開始します。

本プログラムは、アクサ・ライフケア株式会社を通じて提供します。詳しくは 、以下ウェブサイトをご覧ください。 https://www.axa-cs.co.jp/kinen_program_yuryo/

■ 対象・費用・お申込み方法

- 対象： アクサ生命の「健康経営サポートパッケージ」ご加入企業の経営者・従業員、1名から参加可

- 参加エントリー： 年3回（1月、5月、9月）

- 費用および実施期間： 一人あたり36,300円（税込。初期費用等は不要）にて3ヵ月間実施

■ プログラムの特長

- 禁煙補助薬が自宅に届く: プログラム開始時に、「ニコレット(R)」や「ニコチネルパッチ(R)」などの禁煙補助薬が提供されます。禁煙補助薬に関する不明点等は、提携する大手薬局チェーンの薬剤師が対応します。

- 習慣化アプリ「みんチャレ」によるピアサポート: 禁煙という同じ目標を持つ仲間5人でチームを組み、励まし合いながら禁煙に取り組みます。アプリ上で日々の頑張りを共有し互いを承認することで、継続意欲を高めます。単独での禁煙が難しいと感じる方でも、仲間とのつながりが大きな支えとなります。

- 専門家による情報支援 : 禁煙専門家による動画コンテンツやメルマガ配信など、多角的な情報提供を通じて禁煙継続をサポートします。 通院や面談の必要がなく、自身のペースでプログラムを進められるため、多忙な方も参加しやすくなっています。

- 禁煙サポーター制度 : 家族や同僚にサポーターになってもらい、身近な人が禁煙継続を後押しすることで、禁煙成功率向上が期待されます。

※1：厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」

※2：厚生労働省「国民健康・栄養調査の概要」による「現在習慣的に喫煙している者の割合（20歳以上の男性）（2024年）

アクサ生命について

アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント(R)（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。

*ライフマネジメント(R)はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。

アクサグループについて

アクサは世界52の国と地域で156,000人の従業員を擁し、9,200万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2025年の売上は1,155億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは84億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。

*アクサグループの数値は2025年1月～12月の業績です。