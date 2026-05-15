【リーガロイヤルホテル京都】「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」 開催

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株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、オールデイダイニング カザにて夏の果実を主役にした「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」を2026年6月1日（月）から7月20日（月・祝）まで開催します。



「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」イメージ

　オールデイダイニング カザではワールドビュッフェに加え、旬の桃とみずみずしいメロンや芳醇なマンゴーを贅沢に使用した、期間限定のスイーツをランチ限定でご用意しました。


　軽やかな口どけのスポンジにメロンのクリームを重ねた「メロンショートケーキ」をはじめ、ふんわりとしたシュー生地にマンゴークリームをたっぷり忍ばせた「マンゴーシュークリーム」など、バリエーション豊富なラインアップとなっており、ホテルならではの上質な味わいを心ゆくまで愉しめます。


　さらに、しっとりと焼き上げた生地でマンゴークリームを巻き上げた「マンゴーのロールケーキ」や、なめらかな口あたりが魅力の「マンゴープリン」も見逃せません。加えて、さっぱりとした味わいの「杏仁豆腐と桃ソース」など、美食の余韻をやさしく締めくくる一品としてもおすすめです。


　テーブルいっぱいに広がる色鮮やかなスイーツは、思わず写真に収めたくなる華やかさ。ご家族やご友人とのランチはもちろん、自分へのご褒美時間にもぴったりです。この期間にしか味わえないこの贅沢なひとときを、ぜひオールデイダイニング カザでご堪能ください。



　詳細については、次の通りです。


●● 「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」 開催 概要 ●●


「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」イメージ

【開催場所】


オールデイダイニング カザ（１階）



【開催期間】


2026年6月1日（月）～7月20日(月・祝)


※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。



【開催時間】


1部：11：30～13：00 / 2部：13：30～15：00＜90分制＞



【料　　金】


＜平日＞大人4,807円　学生4,301円　シニア（70歳以上）4,048円　小学生2,530円　幼児（4歳以上）1,771円


＜土日祝＞大人5,819円　学生5,313円　シニア（70歳以上）4,807円　小学生3,036円　幼児（4歳以上）1,771円



【内　　容】


＜スイーツメニュー 一例＞


・杏仁豆腐と桃ソース


・桃タルト


・桃ブッセケーキ


・メロンショートケーキ


・メロン大福


・マンゴープリン


・マンゴーシュークリーム


・マンゴーのロールケーキ




メロンショートケーキ イメージ

杏仁豆腐と桃ソース イメージ

＜ビュッフェメニュー 一例＞


【ランチ限定】


・アメリカンホットサンド チーズステーキ風



【ライブキッチン】


・ポークロティ エスニックマリネとチミチュリ


・パスタ ポモドーロ



【その他おすすめメニュー】


・お魚の煮込み マルミタコ風


・ケークサレ アルザス風


・アボカドと海老の冷製カッペリーニ




KAZAワールドビュッフェイメージ


KAZAワールドビュッフェイメージ

※3歳以下のお子様は無料です。


※指定内フリードリンク付。


※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。


※メニュー内容は、食材の入荷状況により変更する場合がございます。



詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/peach-melon-mango-buffet


■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都


〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地


オールデイダイニング カザ 075-361-9226（直通）