【リーガロイヤルホテル京都】「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」 開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、オールデイダイニング カザにて夏の果実を主役にした「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」を2026年6月1日（月）から7月20日（月・祝）まで開催します。

「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」イメージ

オールデイダイニング カザではワールドビュッフェに加え、旬の桃とみずみずしいメロンや芳醇なマンゴーを贅沢に使用した、期間限定のスイーツをランチ限定でご用意しました。

軽やかな口どけのスポンジにメロンのクリームを重ねた「メロンショートケーキ」をはじめ、ふんわりとしたシュー生地にマンゴークリームをたっぷり忍ばせた「マンゴーシュークリーム」など、バリエーション豊富なラインアップとなっており、ホテルならではの上質な味わいを心ゆくまで愉しめます。

さらに、しっとりと焼き上げた生地でマンゴークリームを巻き上げた「マンゴーのロールケーキ」や、なめらかな口あたりが魅力の「マンゴープリン」も見逃せません。加えて、さっぱりとした味わいの「杏仁豆腐と桃ソース」など、美食の余韻をやさしく締めくくる一品としてもおすすめです。

テーブルいっぱいに広がる色鮮やかなスイーツは、思わず写真に収めたくなる華やかさ。ご家族やご友人とのランチはもちろん、自分へのご褒美時間にもぴったりです。この期間にしか味わえないこの贅沢なひとときを、ぜひオールデイダイニング カザでご堪能ください。

詳細については、次の通りです。

●● 「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」 開催 概要 ●●

「桃・メロン・マンゴースイーツ＆ランチビュッフェ」イメージ

【開催場所】

オールデイダイニング カザ（１階）

【開催期間】

2026年6月1日（月）～7月20日(月・祝)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【開催時間】

1部：11：30～13：00 / 2部：13：30～15：00＜90分制＞

【料 金】

＜平日＞大人4,807円 学生4,301円 シニア（70歳以上）4,048円 小学生2,530円 幼児（4歳以上）1,771円

＜土日祝＞大人5,819円 学生5,313円 シニア（70歳以上）4,807円 小学生3,036円 幼児（4歳以上）1,771円

【内 容】

＜スイーツメニュー 一例＞

・杏仁豆腐と桃ソース

・桃タルト

・桃ブッセケーキ

・メロンショートケーキ

・メロン大福

・マンゴープリン

・マンゴーシュークリーム

・マンゴーのロールケーキ

メロンショートケーキ イメージ杏仁豆腐と桃ソース イメージ

＜ビュッフェメニュー 一例＞

【ランチ限定】

・アメリカンホットサンド チーズステーキ風

【ライブキッチン】

・ポークロティ エスニックマリネとチミチュリ

・パスタ ポモドーロ

【その他おすすめメニュー】

・お魚の煮込み マルミタコ風

・ケークサレ アルザス風

・アボカドと海老の冷製カッペリーニ

KAZAワールドビュッフェイメージKAZAワールドビュッフェイメージ

※3歳以下のお子様は無料です。

※指定内フリードリンク付。

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

※メニュー内容は、食材の入荷状況により変更する場合がございます。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/peach-melon-mango-buffet

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

オールデイダイニング カザ 075-361-9226（直通）