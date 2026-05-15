【土・日・祝限定】贅沢ランチコースを新たに提供開始

明海グループ株式会社

中国料理 神戸壺中天（所在地：神戸市）は、2026年6月より、土・日・祝日限定のランチコースの提供を開始いたします。

本コースは、週末のゆったりとした時間にふさわしい「少し贅沢な昼のひととき」をコンセプトに、フカヒレや旬の海鮮、牛肉料理などを組み合わせた本格中国料理のコースとして開発いたしました。

気仙沼産フカヒレや旬の海鮮など、厳選素材を味わう「琥珀コース」。

■ 開発背景

近年、外食において「日常の中の小さな贅沢」や「時間価値」を重視するニーズが高まっています。

こうした背景を受け、神戸壺中天では、ディナーほど重くなく、それでいて満足感のあるランチコースを目指し、週末限定の新プランをご用意いたしました。

ご家族でのお食事やご友人とのひととき、大切な方とのゆったりとした昼食シーンにご利用いただける内容となっています。

■ コースの特徴

本コースでは、素材本来の味わいを引き出す調理技法と、バランスの取れた構成にこだわりました。

中でも「蟹肉フカヒレスープ」は、気仙沼産フカヒレを使用し、時間をかけて丁寧に戻すことで、雑味のないクリアな旨味と、なめらかな食感を実現しています。

また、「海鮮三種と旬菜の炒め」には発酵調味料「酒醸」を用い、やさしく奥行きのある味わいに仕上げています。

メインの牛肉料理では、香ばしく焼き上げた牛カルビにオイスターソースのコクと黒胡椒の香りを効かせ、満足感のある一皿に。

さらに締めには、神戸の名水「六甲山水」を使用した「八雲豆腐」で仕上げる麻婆豆腐をご提供し、最後まで印象に残る構成としています。

週末を彩る「琥珀コース」 - 厳選素材で紡ぐ、贅沢なひととき -

気仙沼産フカヒレを使用。丁寧に時間をかけて戻すことで臭みを取り除き、ぷるぷるの極上食感に。出汁の効いたやさしい塩味に、蟹肉の旨味が溶け込み、口いっぱいに広がります。新鮮な海鮮と旬野菜を、火入れにもこだわりながら仕上げた一皿。発酵調味料「酒醸」を加えることで、素材の旨味を引き出し、深みとやさしさを併せ持つ塩味にまとめています。ミディアムの火加減で絶妙に煎り焼いた牛カルビ。噛むほどに広がる旨味に、コクのあるオイスターソースを重ね、黒胡椒の芳醇な香りが全体を引き締める一皿に仕上げました。六甲山水を使用した神戸ブランド「八雲豆腐」を使用。オリジナルブレンドの豆板醤と隠し味の豆豉、自家製辣油が織りなす奥行きのある味わいです。コースのシメにおすすめ。

※仕入れ状況等により内容は変更となる場合があります。

プラン概要

■ コース内容

・前菜盛り合わせ

・蟹肉フカヒレスープ

・海鮮三種と旬菜の炒め

・おまかせ点心

・牛肉のオイスターソース炒め

・担担麺 or 麻婆豆腐とライス or 中華粥

・デザート

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

■ 提供開始日：2026年6月6日（土）



■ 提供日：土・日・祝日



■ 提供時間：ランチタイム

■ 料金：お一人様 4,000円（税込）

ー ランチ提供内容の変更について ー

本メニュー導入に伴い、ランチ提供内容を以下の通り変更いたします。

【土・日・祝日】

・琥珀コース（4,000円／新設）

・ご褒美点心セット（2,500円／新設）

※以下は土・日・祝日 提供休止

・名菜コース

・ブランチ粥セット

・プラスワンセット（お好きな麺料理・飯料理に＋500円でサラダやデザートを追加）

【平日】

・日替わりランチ（1,000円）

・名菜コース（2,860円）

・ブランチ粥セット（1,700円）

・プラスワンセット（500円）※お好きな麺料理・飯料理にサラダやデザートを追加

なお、「壺中天ランチ」につきましては、これまで通り毎日ご提供いたします。

週末はより特別なラインナップへ、平日は日常に寄り添うラインナップへと再構成することで、

利用シーンに応じた最適なランチ体験を提供してまいります。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HPやお電話からも承っております。