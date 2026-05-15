【株式会社GSI】2026年3月期の期末配当を直近予想から5円増配、1株あたり34円に決定！

株式会社GSI

ITソリューションサービスを提供する株式会社GSI（本社：北海道札幌市北区 代表取締役社長：小沢 隆徳）は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当について決議いたしましたのでお知らせいたします 。

1株当たりの期末配当につきましては、当社が公表いたしました直近の配当予想（2026年2月16日公表）の29円から5円増額し、34円にすることといたしました 。

１．配当の内容

2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当につきましては、以下の通り決定いたしました 。

２．理由

当社は、経営成績および財務基盤を総合的に勘案し、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を基本方針としております。その具体策として、連結配当性向を概ね30～70％の範囲に維持するとともに、株主資本配当率（DOE）は５％を目標水準に定めております。

業績動向や自己資本の状況に応じて、これらの指標を下回らない安定配当の維持に努めることで、株主の皆様に長期にわたり安心して当社株式を保有していただけるよう取り組んでまいります。

2026年３月期の１株当たり期末配当につきましては、上記方針および連結業績の状況を勘案し、直近の配当予想の29円から５円増額し、34円にすることといたしました。

この結果、既に実施済みの中間配当金１株当たり28円とあわせて、年間配当金は１株当たり62円となります。

当期におきましては、常駐開発支援サービス、受託開発サービス及びITソリューションサービスの各領域において、強固な顧客基盤を活かした事業推進を図ってまいりました。先端技術分野へのITエンジニア提案を加速させ、高付加価値なサービス提供を通じた事業ポートフォリオの多様化を推し進めるとともに、新規顧客の開拓に注力いたしました。営業活動の強化により、当期中に新たに10社との直接取引を開始するなど、受注基盤の更なる拡充を実現いたしました。また、ストック型収益の比率向上を目指し、当社が販売代理店を務めるパッケージソフトの販売強化にも注力いたしました。

一方、ITエンジニアの確保においては採用市場の競争が一段と激化するなか、多角的な採用活動を展開するとともに、優秀な人材の定着が最重要課題であると認識し、既存社員のスキルアップ支援や柔軟な働き方の拡充、評価制度の見直しなど、リテンション（離職防止）に向けた環境整備を推進いたしました。また、収益性の向上を目的とした契約単価の改善についても継続的に取り組みました 。ITエンジニアのスキル向上を背景とした適正単価での契約獲得に加え、既存顧客との単価改定交渉や、より高単価なプロジェクトへの戦略的な人員配置転換を推進いたしました。さらに、海外子会社であるBe UNIQUE Inc.を中心としたオフショア開発において、システム開発プロセスに生成AIを積極的に活用して工期短縮と品質向上を実現したほか、現地の優秀なITエンジニアを国内チームへ融合させる施策を開始するなど、人的リソースの多様化と安定的な確保に努めてまいりました。加えて、就労支援事業におきましても、継続的なコスト管理と運営体制の最適化により、通期での営業黒字を実現いたしました。

これらの各種施策への積極的な先行投資を早期に収益へと結びつけた結果、当期の業績は過去最高益を更新いたしました 。次期以降の持続的な高成長に向けた「第2次攻めの投資フェーズ」への移行や経営基盤強化のための内部留保を勘案しつつも、このたびの良好な業績動向を総合的に勘案し、上記のとおり期末配当の増配を決定いたしました。

（参考）年間配当の内訳

2004年10月の創立以来、情報通信、製造、小売、サービス業など、さまざまな分野のシステム開発で培った豊富な経験、知識、技術力を背景に、お客さまのニーズに的確に対応してまいりました。技術革新が進む中で、IoT、AI、RPA、クラウドなどDXに関連する技術が国内のITサービス市場を牽引しています。私たちは、多様化・複雑化するお客さまのニーズを的確に捉え、実践で得た経験、知識、技術を強みに、お客さまへ継続的に高付加価値を提供し、さらなる時代の変革にも柔軟に対応してまいります。

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/55_1_6a52969554ca82e1a0642fb6ed09b7df.jpg?v=202605150651 ]

会社名：株式会社GSI

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