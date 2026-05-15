ギフトコーナー「M′s RELIER　NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」を名鉄名古屋駅中央改札口前に開業します

名古屋鉄道株式会社エムズルリエ名古屋 ロゴ

名古屋鉄道は、名鉄名古屋駅中央改札口前にギフトコーナー「M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」を6月24日に開業します。

M's RELIERシリーズは、地域の皆さまからのご要望にお応えした手土産などを購入できるギフトコーナーとして名鉄グループの株式会社名鉄生活創研が運営し、2025年12月に開業したイチ＊ビル内の「M's RELIER ICHINOMIYA」に続き、本物件で2施設目となります。

名鉄名古屋駅中央改札口前に位置する当区画は、旧・名鉄百貨店本店の地下1階 和菓子売り場として2026年2月まで営業し、主に名鉄名古屋駅を利用する多くのお客さまにご利用いただいておりました。本施設は「ギフトを通して人と人とのつながりを作ること」をコンセプトに、旧・名鉄百貨店本店時代のノウハウを生かしつつ、品質とセンスにこだわったブランドを出店することで、駅周辺における賑わいの創出に寄与することを目指します。

詳細は、下記のとおりです。

1.施設概要

名称：M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）

開業日：2026年6月24日

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番1号

用途：物販店舗

店舗：10店舗（11ブランド）

営業時間：10時～19時

施設内観イメージ図

2.店舗・入居テナント情報（五十音順）