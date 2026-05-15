『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、日本を代表するファッションエンターテイメント「KANSAI COLLECTION 2026 A/W（関西コレクション）」への出演を懸けたオーディションイベント、『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を、2026年5月15日（金）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「17LIVE」における「KANSAI COLLECTION」でのスペシャルステージ出演を懸けたオーディションイベントは、開催のたびに注目度が高く、モデル系のライバーの方に大変人気のイベントとなっています。9回目の実施となる今回は、毎回ユーザーの皆さまから好評を博している、花嫁の「切ないほどの美しさ」を表現する人気ドレスブランド「ISAMU MORITA BRIDE」とのスペシャルコラボステージへの出演権をかけたイベントとなります。

『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』は、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーで18歳以上の女性の方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞したライバーや特別な条件を達成したライバーの中から、見事オーディションで選出された12名のライバーは、2026年8月13日（木）に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」のスペシャルステージにて「ISAMU MORITA BRIDE」の秋冬コレクションドレスを着用して出演する権利を獲得します。

「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」のステージを華やかなウェディングドレスで彩るライバーを選出するオーディションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年5月15日（金）～5月30日（土）

■参加条件：

・日本で認証登録をしているライバーの方

・18歳以上の女性の方

・本人がお一人で参加できるライバーの方

※グループアカウントの場合、お一人の出演となります

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

・ライバーご本人様お一人で撮影日及び、打ち合わせ日等にご参加いただける方

※本ステージ出演、関係する第三者が発信する各種メディアに顔出しがNGの方は対象外となります。

■主なプライズ（賞品）

・KANSAI COLLECTION 2026 A/W スペシャルステージ出場権（12名）

・特別メイクアップアーティストによるフルヘアメイク権（上位2名）

・KANSAI COLLECTION 2026 A/W チケット ほか

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■「KANSAI COLLECTION 2026 A/W 」開催概要

日時：2026年8月13日（木）開場11:30（予定） 開演13:00（予定） 終演20:00（予定）

会場：京セラドーム大阪 （大阪市西区千代崎3丁目中2-1）

主催：関西コレクション実行委員会

企画・制作・著作：株式会社KANSAI COLLECTION

公式HP： https://www.kansai-collection.net/

■「ISAMU MORITA BRIDE」について

「一人でも多くの人に幸せな瞬間を」という想いから男性デザイナーイサムモリタが手掛ける。

胸が苦しいほどの美しさ、静まりかえるような静寂を伴う美しさ。

豪華だけではない、贅沢だけではない本当の美しさは切なさと隣り合わせ。

圧倒的世界観で生み出される「切ないほどの美しさ」

イサムモリタが生涯かけて表現する出会った瞬間、誰もが恋に落ちてしまうドレスコレクション

公式HP： https://isamumorita.com/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw