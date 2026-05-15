長友佑都選手 FIFAワールドカップ2026(TM) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー選出のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
□ポジション：DF
6月15日(月)5:00キックオフ※日本時間
グループステージMD2
6月21日(日)13:00キックオフ※日本時間
グループステージMD3
6月26日(金)8:00キックオフ※日本時間
※詳細はJFAのホームページをご確認ください。
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)より発表された、2026年6月、7月にメキシコ、カナダ、アメリカで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』に臨むSAMURAI BLUE(日本代表)メンバーに、当クラブ所属の長友佑都選手が選出されましたので、お知らせします。
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長友選手プロフィール
□ポジション：DF
□生年月日：1986年9月12日
□出身：愛媛県
プロフィールの詳細はこちら(https://www.fctokyo.co.jp/team/players/2026/296252/)
グループF マッチスケジュールグループステージMD1
6月15日(月)5:00キックオフ※日本時間
vs オランダ代表
Dallas Stadium(アメリカ)
配信・中継：DAZN/NHK総合
グループステージMD2
6月21日(日)13:00キックオフ※日本時間
vs チュニジア代表
Estadio Monterrey(メキシコ)
配信・中継：DAZN/日本テレビ/NHK BS
グループステージMD3
6月26日(金)8:00キックオフ※日本時間
vs スウェーデン代表
Dallas Stadium(アメリカ)
配信・中継：DAZN/NHK総合
※詳細はJFAのホームページをご確認ください。
【URL】http://www.jfa.jp/