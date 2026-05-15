【大阪・港区天保山】企画書1枚で、400席の劇場イベントが実現。　　　　若手イベント企画者コンペティション　　　　　　　　　　　　　　　「TEMPO CREATOR CHALLENGE」 開催決定

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（所在地：大阪市中央区）は大阪ベイエリアのエンターテインメント施設 TEMPO HARBOR THEATER にて、若手イベント企画者を対象としたコンペティション「TEMPO CREATOR CHALLENGE」 を開催します。

公式サイト :https://www.tempo-harbor-theater.com/ご応募はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvGkb8stfmpe892439vJLtOqc5o7sk5FtyvGvLafr6azpqJA/viewform

■ TEMPO CREATOR CHALLENGEとは？

本イベントは、「イベントをやってみたい」「面白いアイデアを形にしたい」という想いを持つ若手クリエイター/学生を対象とした、イベント企画コンペティションです。「場所/資金/ノウハウ」といった理由から実現まで辿り着けない企画に対し、実際にイベントとして開催できる機会を提供いたします。

見事選出された企画は、実際に400席規模の劇場空間を使用したリアルイベントとして実施されます。

● 舞台は、世界に評価された劇場

会場となる TEMPO HARBOR THEATER は、音響/照明/大型LEDスクリーンを備えた本格エンターテインメントシアターです。

さらに、世界最大級の旅行口コミサイト「TripAdvisor」にて、「トラベラーズチョイスアワード 2026」を2年連続受賞。国内外の来場者から高い評価を獲得しています。

● 募集するのは”出演者”ではなく”企画者”

本コンペティションで募集するのは、パフォーマーではなく、「イベントをつくりたい人」です。

音楽、ダンス、カルチャー、地域活性、体験型コンテンツなどジャンルに制限はなく、経験の有無も問いません。「こんなイベントがあったら面白い」「自分のアイデアを形にしたい」そんな発想や熱量を持つ企画者を募集します。

あなたのアイデアから、新しいイベントの形を生み出してください。

応募対象

・18歳～30歳の方（高校生不可）

・個人／団体不問

・イベント制作経験不問

・ジャンルを問わず、イベント企画を実現したい方

● 優勝者には、劇場イベント開催権を付与

グランプリに選ばれた企画は、実際に劇場イベントとして開催されます。

企画段階で終わることなく、アイデアを“リアルイベント”として形にできることが、本コンペティション最大の特徴です。会場利用だけでなく、音響/照明/映像設備に加え、イベント制作や広報面までサポート。

企画者の挑戦を、開催までバックアップいたします。

グランプリ特典

・400席規模劇場でのイベント開催権

・会場使用料無料

・音響／照明／LEDスクリーン利用可能

・イベント制作／広報サポート

● 応募から開催までのスケジュール

・2026年5月｜募集開始

・2026年6月20日｜応募締切

・2026年7月1日｜一次選考

・2026年7月末｜最終公開プレゼン

・2026年9月27日（予定）｜イベント開催

◯最終コンペについて

最終選考は、公開プレゼン形式で実施いたします。

ファイナリストは、自身の企画内容や企画に込めた想いをステージ上でプレゼンテーションし、グランプリを競います。審査は、企画力・独創性・実現性などを総合的に評価して実施。

なお、最終コンペは入場無料（事前申込制）で、どなたでも観覧可能です。

観覧用の事前申込フォームにつきましては、後日公式サイトおよびSNSにて公開予定です。

● イベントを“観る側”から、“生み出す側”へ

ご応募は、専用エントリーフォームより受付しております。

応募条件や募集概要などの詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

思いつきで終わるな。

その企画、ステージにしよう。

皆さまからのご応募をお待ちしております。

■開催概要

名称｜TEMPO CREATOR CHALLENGE

締切｜2026年6月20日（土）

会場｜TEMPO HARBOR THEATER

住所｜〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通１丁目５番１０号

料金｜エントリー無料

主催｜TEMPO CREATOR CHALLENGE 実行委員会

企画制作/運営｜株式会社TryHard Japan

公式サイト｜https://www.tempo-harbor-theater.com/

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL